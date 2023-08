【感謝価格】 （新品） CAMPER カンペール スニーカー スエード ブラウン 茶色 スニーカー

CAMPER カンペール スニーカー

スエード レザー ブラウン 茶色

新品未使用です。

サイズはEU42 US9 で、カンペール公式HPの換算表ではJP27cmになります。

お支払い後1〜2日で発送可能です。

よろしくお願いします。

■メーカー商品説明 ■

PEU TOURING(ぺウツーリング)

カンペールを代表するアイコンモデルのスポーティーでフレッシュなラインです。

ゴムひものシューレースはそのままでも脱ぎ履きが簡単に行え、程よい安定感をもたらしています。

アウトソール裏面に施したデザインは「人の足型」からインスピレーションを受けたデザインとなっています。

厚めのインソールはクッション性、柔軟性に優れており、シューズ全体を軽量化することで快適な履き心地を実現しています。

履けば履くほど馴染む質感や表情の変化も合わせて楽しんでいただけます。

シュータン部分にデザインされた「C」マークがアクセントになっています。

気軽に履きこなすことができる新しい定番スニーカーです。

メインカラー···ホワイト、ブラウン

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···スエード

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド カンペール 商品の状態 新品、未使用

