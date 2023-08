人気大割引 ☆今だけ価格　3/2mｍバックジップ シーガル☆カスタムオーダー料込 サーフィン

ウェットスーツの種類...シーガル

縫製、仕様、細部までこだわりぬいた国産シーガルウエットスーツです。

スポンジは 海外有名ブランドも国内有名ブランドでも採用されている国内最

大手ナショナルゴム(株)社製の最上級DTスポンジをベースに仕様しております。

ジャージは国内有名繊維会社との共同開発によって完成された肌触りと伸縮性に優れた、スーパーストレッチジャージ(リラクゼーションジャージ)を仕様しております。

DTスポンジとリラクゼーションジャージとの組み合わせにより最高のマテリアルが出来上がりました。

お客様に満足していただけるよう細部までこだわって製作しております。

採寸箇所の詳細

1身 長

2体 重

3首 回

4肩 幅

5上胸回

6腹 回

7尻 回

8背 丈

9裄 丈

10大腕回

11肘 回

12肘下回

13手 首

14股 下

15膝下回

16フクラハギ

17足首回

(注意事項)

1 お客様のご都合によりますキャンセル・返品・交換はお受けしておりませんのでご了承下さい。

2 ご不明な点はご購入前に必ず、ご質問お願い致します。

土日祝日はお休みを頂いておりますので、ご質問のお返事が遅くなる場合が御座いますが、ご了承下さいませ。

(再重要注意事項)

細かいお客様及び神経質なお客様はご購入の方をご遠慮の程、宜しくお願い致します。

頂きました採寸のサイズ内容によりましてトラブル防止の為に

販売の方をお断りさせて頂く場合も御座いますので

その際はご理解の程宜しくお願い致します。

納期はご購入日から土日を除いた翌日より21日間位必要になります。

必ず水着又は下着の状態で正確な採寸お願い致します。

スーツ到着後サイズが合わない場合責任は負いかねますので

自己責任での購入宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

