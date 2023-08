喜ばれる誕生日プレゼント Maison MM6 Margiela マルジェラ　ツートーンデニム　S メゾン デニム/ジーンズ

フォロワーの方は、現金額より5%値引きさせていただきます。

MM6 Maison Margiela メゾン マルジェラ ジーンズ 40

衣服の再構築や再定義など、コンセプチュアルな手法により、今なおファッションシーンに大きな影響を与える、Maison Margiela(メゾン マルジェラ)。

ストリートのスタイルを取り込み、ブランドのエッセンスをよりカジュアルに再構築したMM6(エムエムシックス)から、オールシーズン活躍するデニムジーンズです。

MM6では定番と言えるデザインのジーンズは、コーディネートの主役としてデイリーに活躍する、おすすめの一本。

カジュアルにも綺麗めなスタイリングにも対応できる幅の広さは、抜群のシルエットやウォッシュ加減など、ディテールにこだわりを見せるMM6ならでは。

※出品商品は、MM6 Maison Margiela(メゾン マルジェラ)のジーンズ のみになります。その他のコーディネートアイテムは含まれていません。

[ 商品明細 ]

状態:新品未着用

サイズ:40(S)

カラー:ブルー

付属品:無し

購入店舗:MM6 Maison Margiela 正規取扱店

[ 商品寸法 ]

股上:約30.5 cm

股下:約79 cm

ウエスト:約37.5 cm

裾幅:約15.5 cm

ワタリ幅:約24.5 cm

※素人による採寸のため若干の誤差はご容赦ください

[ 組成 ]

100% コットン

[ 原産国 ]

イタリア

[ 商品の発送 ]

お支払い完了後、らくらくメルカリ便にて、原則として翌日(ご購入時間によっては当日)に発送いたします。3/824000

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

