#worldshopはこちら

999.9 フォーナインズ S-662T 55□16-145



B&L.Ray-Ban.ボシュロム.レイバン



援助様専用長渕剛 RayBan レイバン サングラス NYRF

◆ 色はフレームがベッコウとなっていて、レンズがブルーレンズとなってます。夜も付けれます。

オークリー 偏光 サングラス PIT BULL



美品 レイバンウェイファーラー×タレックス偏光 TALEX 2140 マット

◆ 特徴は付けてても付けてることを忘れるほど軽く、耳が疲れず一日中つけられます。レンズが薄いブルーなので夜もつけられ、やらしい雰囲気にならず、大人っぽく高級感もあり、どの服装にも映えてくれると思います。45000円ほどで購入しましたが、ほとんどつかっておりません。

レイバン ビンテージ B&L Ray-Ban シューター カリクローム



Ray Ban レイバン サングラス RB4259-F 601/19 ブラック



EYEVAN アイヴァン E505 47 クリア ブルー系レンズ

『 状態 』

オークリー スポーツサングラス プリズムフィールド

状態は綺麗です。

最終値下げ ayame spike ハーフブラウン

レンズと傷もほとんどありせん。

入荷しました クラシック オーバル 復刻版 レンズ無料 近視 乱視 老眼 伊達



ジャンポールゴルチェJeanPaulGAULTIER ギミックサングラス

少しの差はご了承くださいませ。

Chanel シャネルメガネ 伊達メガネ メガネフレーム 鼈甲 CH5392



タレックス モアイグレー 度なし

☆ 雨が降っても濡れないように、商品に傷がつかないように心がけて発送致します。

クロニック ウッドテンプル ガリレオモデル



値下げ 泰八郎謹製 Premier Ⅲプレミア3 純正ケース付き

☆ できるだけ早く発送をしたいと思っておりますので、日にちなども言って下さいませ。なるべく要望に応えれるよう頑張ります。

Eyevan 768



Dapper's × GROOVER Type CRATER LOT1390

☆ 他のフリマサイトなどにも掲載しておりますのでいきなり削除する可能性もありますのでご了承下さいませ。

jacques durand ジャックデュラン plus is + 339



OLIVER PEOPLES SHELDRAKE オリバーピープルズ

☆ 仕事上、長期出張がありますので、長期出張に出ている時はプロフィールに書いてありますので即購入される場合はご確認下さいませ。

★SALE★サムライ翔【サングラス】★2023年新型!(SS―Y321#1)



BVLGARI ブルガリ サングラス 美品

#worldshopはこちら

haya tin様専用ページ ★美品★ レイバン サングラス 度なし



オークリー OAKLEY デッドボルト サングラス

☆ フォロー割 ☆

TOM FORD [Snowdon TF237 52N] サングラス



40年代 frame France☆クラウンパント 40□24-130

● 0〜5000円は300円オフ

OLD STUSSY eyegear RICHTER-71N サングラス



◆7万!偏光 オークリー OAKLEY カーボンブレード サングラス

● 5001〜10000円は500円オフ

Y42-5 美品オリバーピープルズ眼鏡 度入り 日本製 メガネ 鼈甲柄 ゴールド



ヴィンテージRay-Ban FORDING WAYFARERⅡ B&L

● 10001円以上からは1000円オフ

OAKLEY USA製 PENNY TITANIUM Ice サングラス テック



限定 大正ロマン レスザンヒューマン セルロイド 1グ41ヨU メガネ

☆ フォロー割ご希望の際はご購入前に一言よろしくお願い致します。

Timeworn Clothing×白山眼鏡 Defender



JEAN PAUL GAULTIER / サングラス ミラーレンズ

☆ フォロー+複数点購入はお得割します。値下げ頑張りますのでコメント下さいませ。

mrgentleman eyewear “JULIA”



Dior homme サングラス

☆ 無言即購入は大歓迎です。些細なことでもいいのでコメントも大歓迎です。

CLUBROUND CLASSIC RB4248



キムタク 新品正規 レイバン RB2140F 901/64 RayBan



TOM FORD 正規品 トム フォード TF5348 鼈甲柄 眼鏡フレーム

#worldshopの小物一覧はこちら

VERSACEヴィンテージ サングラスMade in ITALY



999.9 フォーナインズ NP-16

#worldshopのサングラス一覧はこちら

【新品◆鯖江製◆オプテックジャパン期◆定価52800円】オリバーピープルズ 51



偏光 ブルー様専用オークリー EVゼロパス サングラス

#worldshopのブラウン色一覧はこちら

アランミクリ 2678 0303



MOSCOT LEMTOSH 46◻︎24-145

#worldshopのラグジュアリー一覧はこちら

90s OAKLEY EYE JACET FULLMETAL JACKET



381超美品 レイバン サングラス ウェイファーラー 2140 ヴィンテージ

#worldshopのモード一覧はこちら

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#worldshopはこちら◆ 色はフレームがベッコウとなっていて、レンズがブルーレンズとなってます。夜も付けれます。◆ 特徴は付けてても付けてることを忘れるほど軽く、耳が疲れず一日中つけられます。レンズが薄いブルーなので夜もつけられ、やらしい雰囲気にならず、大人っぽく高級感もあり、どの服装にも映えてくれると思います。45000円ほどで購入しましたが、ほとんどつかっておりません。『 状態 』状態は綺麗です。レンズと傷もほとんどありせん。少しの差はご了承くださいませ。☆ 雨が降っても濡れないように、商品に傷がつかないように心がけて発送致します。☆ できるだけ早く発送をしたいと思っておりますので、日にちなども言って下さいませ。なるべく要望に応えれるよう頑張ります。☆ 他のフリマサイトなどにも掲載しておりますのでいきなり削除する可能性もありますのでご了承下さいませ。☆ 仕事上、長期出張がありますので、長期出張に出ている時はプロフィールに書いてありますので即購入される場合はご確認下さいませ。#worldshopはこちら☆ フォロー割 ☆● 0〜5000円は300円オフ● 5001〜10000円は500円オフ● 10001円以上からは1000円オフ☆ フォロー割ご希望の際はご購入前に一言よろしくお願い致します。☆ フォロー+複数点購入はお得割します。値下げ頑張りますのでコメント下さいませ。☆ 無言即購入は大歓迎です。些細なことでもいいのでコメントも大歓迎です。#worldshopの小物一覧はこちら#worldshopのサングラス一覧はこちら#worldshopのブラウン色一覧はこちら#worldshopのラグジュアリー一覧はこちら#worldshopのモード一覧はこちら

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

few. サングラス8S超美品 レイバン サングラス 2187 ヴィンテージ ボシュロムRICK OWENS リックオウエンス Perform サングラス ブラックオークリーサングラス 美品Berluti ベルルッティ サングラス メンズ登坂広臣 Gentle Monster ジェントルモンスターLilit 01 Kオリバーピープルズ 眼鏡メガネ