人気デザイナー 世界限定680本 LVC 新品 90501 Death Valley デスバレー デニム/ジーンズ

Levi's vintage clothing EUライン2002春夏コレクションの1890年 501 Death Valleyです。

世界限定680本で、ウエスト内側部分にシリアルナンバーが手書きで記入されています。

米国製で、ボタン裏555はカリフォルニアのバレンシア工場モデルです。同時期に発売された125をベースとした初期LVCのシグニチャーモデルで、市場に出た本数が少ない大変希少な一本です。

W32(実寸82cm)

L34(実寸82.5cm)

※シリアルナンバー 361/680

※新品未使用品(紙タグは付属しません)

試着もせず、長い間大切にに保管していたものです。

この度、荷物整理のため出品いたします。

シグニチャーモデルにふさわしく生地にはホウ砂とカルシウムを使用した独特なユーズド加工が施され、とてもインパクトのあるコントラストです。

ポケット裏にはリーバイス125周年を記念するスタンプが押され、1900年以前モデルの特徴でもあるシングルバックポケットに一本針アーキュエイト、 リベットはLS & CO のタイプでシンチバックはコの字フックになります。お馴染みのドーナツボタンに耳は細めの白耳です。

リーバイスヴィンテージクロージング

デニム

ジーンズ

1890

1880

NEVADA JEAN

ネバダジーンズ

デスバレー

1886

1873

Levi's vintage clothing EUライン2002春夏コレクションの1890年 501 Death Valleyです。世界限定680本で、ウエスト内側部分にシリアルナンバーが手書きで記入されています。米国製で、ボタン裏555はカリフォルニアのバレンシア工場モデルです。同時期に発売された125をベースとした初期LVCのシグニチャーモデルで、市場に出た本数が少ない大変希少な一本です。 W32(実寸82cm)L34(実寸82.5cm)※シリアルナンバー 361/680※新品未使用品(紙タグは付属しません)試着もせず、長い間大切にに保管していたものです。この度、荷物整理のため出品いたします。シグニチャーモデルにふさわしく生地にはホウ砂とカルシウムを使用した独特なユーズド加工が施され、とてもインパクトのあるコントラストです。ポケット裏にはリーバイス125周年を記念するスタンプが押され、1900年以前モデルの特徴でもあるシングルバックポケットに一本針アーキュエイト、 リベットはLS & CO のタイプでシンチバックはコの字フックになります。お馴染みのドーナツボタンに耳は細めの白耳です。 #リーバイスヴィンテージクロージングデニム ジーンズ18901880NEVADA JEANネバダジーンズデスバレー18861873

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 新品、未使用

