福袋特集 2022 エルメス　モザイク　プレート 食器

エルメス

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モザイク24 プラチナ プレート

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サイズ 約16cm×12cm

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私自身がエルメスにて購入しておりますので、

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商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

エルメスモザイク24 プラチナ プレートサイズ 約16cm×12cmお色 プラチナアクセサリートレイとして人気です。国内百貨店のエルメスにて購入私自身がエルメスにて購入しておりますので、本物で間違いございません。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。他サイトでも出品しておりますので突然の削除ご了承ください。#エルメス#HERMES#バーキン#コンスタンス#ピコタン

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