詳しい方が見てどう分類されるかは分かりませんが、自身このディテールは66ビッグEの認識でいます

ですがタブが擦り切れて裏面しか残っておらず、Eに見えるな、という程度ですので正直保証はできません

66前期ととる方がおられても否定はできません

ボタン裏刻印6です

古着で購入しました

結構色の残った表情豊かな個体です

ただしパンク箇所があり、リペア多めです

特に股のパンクがひどく、しっかりリペアされていますが履き心地に少し影響が出ています

わかりやすく縦落ちが見られ、セルビッチのアタリがキレイに出ています

残念な事に丈直しされており、裾のアタリはありません

ロールアップして素足で履いたりしていました

サイズ表記

W30 L36

実寸

ウエスト:72

股上:27

股下:69

単位:cm

お好きな方よろしくお願いします

ビンテージ

ビンテージデニム

ビンテージ501

501 66前期

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 全体的に状態が悪い

