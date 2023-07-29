超安い Supreme 22AW Polartec Zip Jacket 新品 Mサイズ ブルゾン

Supreme 22AW Polartec Zip Jacketです。

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Supremeのオンラインで購入し、袋から出していない新品未使用品です。

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カラーはStoneになり、Mサイズになります。

パタゴニア/スナップT/グレー×ブルー/雪なしタグ

寸法はおおよそ、肩幅52cm、身幅58cm、着丈68cmです。

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サイズ等で不明な点があれば、質問欄からご質問をお願い致します。

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発送は未定となっていますが、佐川急便で行う予定です。

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値引き交渉は行っておりませんので、何卒ご了承下さい。

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購入後の返品は不可、でお願い致します。

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カラー...ホワイト

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シュプリーム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

Supreme 22AW Polartec Zip Jacketです。Supremeのオンラインで購入し、袋から出していない新品未使用品です。カラーはStoneになり、Mサイズになります。寸法はおおよそ、肩幅52cm、身幅58cm、着丈68cmです。サイズ等で不明な点があれば、質問欄からご質問をお願い致します。 発送は未定となっていますが、佐川急便で行う予定です。値引き交渉は行っておりませんので、何卒ご了承下さい。購入後の返品は不可、でお願い致します。カラー...ホワイトsupremebox logoシュプリーム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

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