▪︎エメ ブラックレースワンピース

▪︎¥20,900税込

▪︎サイズL

▪︎身幅51肩幅39.5総丈118.5そで37.5

▪︎タグ付未使用

エメで購入しましたが使用機会なく保管している

タグ付新品未使用です

七分袖で長く使用でき、袖部以外は光沢あるサテン地が浮かび安心して着用できます

お値下げ、キャンセル、返品等できかねます

即購入可です

商品はコンパクトにして発送いたします、折じわ等ご容赦ください

配送は都合によりゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合がございます

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈

ペイズリー柄のジャカードレースがシックな印象のタイトラインドレス。

程よい厚みと立体感が特徴のジャカードレースを生かしたシンプルなシルエットが魅力。

表地のレースと裏地のサテンを微配色にすることで、ペイズリー柄が浮かび上がり奥行きを感じることが出来るように工夫しました。

ウエスト切替と袖口には無地の別布を施し、アクセントに。ウエストの後ろ部分はゴム仕様なので、程よく身体にフィットしつつ気心地も快適です。スカートの後ろにはスリットが入っているので、足さばきが良いのも嬉しいポイント。1枚で着るのはもちろん、ジャケットとレイヤードすればまた違った装いに。

結婚式や二次会などのパーティーシーンはもちろん、ジャケットを羽織りお仕事、お食事会やセレモニーシーンにもおすすめの1着です。

カラー···ブラック

柄・デザイン···レース

袖丈···七分袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エメ 商品の状態 新品、未使用

