ANNE KLEIN Ⅱ アンクラインのジャケットとパンツのセットアップです。

テーラードジャケット・センタープリーツパンツ・レースブラウス 3点セット

サイズは上下共に9号になります。

カラーはブラウンです。

1990年代に購入したものです。

1回使用しました。

クリーニング済みです。

保管中にジャケットの裏地部分の一部にシミが出来てしまいました。

出品にあたり、もう一度クリーニングに出したのですが、完全には消えませんでした(写真10枚目参照)。

その為「やや傷や汚れあり」で出品しています。

その点をご理解して頂ける方にご購入して頂ければと思います。

アセテート、レーヨン素材のサラッとした肌触りの高級感のある生地で作られたジャケット、パンツです。

どちらも裏地付きになります。

ジャケットは肩パット入りで、前見頃中央ボタンです。

衿は幅広めで右側の衿裾を左衿下のボタンに巻きつけるデザインになっています。

袖口にボタンが1つ付いています。

ポケットはありません。

パンツはタック入りで、前見頃中央ファスナーです。

両サイドポケット付きになります。

ベルト通しが5本付いています。

タック入りですので幅広めですが、落ち感がありますので、スッキリとした印象です!

寸法(平置き)

【ジャケット】

サイズ 9号(9AR)

肩幅 41㌢

身幅 45㌢

着丈 73㌢

袖丈 56㌢

袖口巾 12㌢

裾口巾 46㌢

ボタン 見頃5 袖口各1

衿巾 8㌢

【パンツ】

サイズ 9号(9AR)

W 31㌢

H 51㌢

総丈 101㌢

股上 41㌢

股下 71㌢

腿巾 32㌢

裾口巾 27㌢

ファスナーの長さ 18㌢

ポケット 2

ベルト通し 5

素材(共通)

表地

アセテート 55%

レーヨン 45%

裏地

キュプラ 100%

即買いOKです!

他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。

お値引きさせて頂きます!

「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。

日時指定をご希望の方は、ご購入後にコメントにご連絡頂けると助かります。

素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。

#ANNE KLEIN Ⅱ

#ANNE KLEIN

#アンクライン

#スーツ

#セットアップ

#パンツスーツ

#ジャケット

#パンツ

#ワイドパンツ

#レディース

#スーツジャケット

#婦人服

#昭和レトロ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンクライン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ANNE KLEIN Ⅱ アンクラインのジャケットとパンツのセットアップです。サイズは上下共に9号になります。カラーはブラウンです。1990年代に購入したものです。1回使用しました。クリーニング済みです。保管中にジャケットの裏地部分の一部にシミが出来てしまいました。出品にあたり、もう一度クリーニングに出したのですが、完全には消えませんでした(写真10枚目参照)。その為「やや傷や汚れあり」で出品しています。その点をご理解して頂ける方にご購入して頂ければと思います。アセテート、レーヨン素材のサラッとした肌触りの高級感のある生地で作られたジャケット、パンツです。どちらも裏地付きになります。ジャケットは肩パット入りで、前見頃中央ボタンです。衿は幅広めで右側の衿裾を左衿下のボタンに巻きつけるデザインになっています。袖口にボタンが1つ付いています。ポケットはありません。パンツはタック入りで、前見頃中央ファスナーです。両サイドポケット付きになります。ベルト通しが5本付いています。タック入りですので幅広めですが、落ち感がありますので、スッキリとした印象です!寸法(平置き)【ジャケット】サイズ 9号(9AR)肩幅 41㌢身幅 45㌢着丈 73㌢袖丈 56㌢袖口巾 12㌢裾口巾 46㌢ボタン 見頃5 袖口各1衿巾 8㌢【パンツ】サイズ 9号(9AR)W 31㌢H 51㌢総丈 101㌢股上 41㌢股下 71㌢腿巾 32㌢裾口巾 27㌢ファスナーの長さ 18㌢ポケット 2ベルト通し 5素材(共通)表地アセテート 55%レーヨン 45%裏地キュプラ 100%即買いOKです!他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。お値引きさせて頂きます!「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。日時指定をご希望の方は、ご購入後にコメントにご連絡頂けると助かります。素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。#ANNE KLEIN Ⅱ#ANNE KLEIN#アンクライン#スーツ#セットアップ#パンツスーツ#ジャケット#パンツ#ワイドパンツ#レディース#スーツジャケット#婦人服#昭和レトロ

