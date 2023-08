Nike Classic Cortez Leather Forest Gump

29cmの美品中古になります。

フォレストガンプ画中に登場するスニーカー

今や説明不用の伝説的存在に♪

現在価格高騰中!

✅割引コメント希望金額提示お願い致します

『28cm〜28.5cmの幅広の方必見』

メンズラインですが、足幅に悩んでる方は

ハーフアップお勧めです♪

#✨zoolのコルテッツ部屋✨

☆購入後 1シーズン着用(以前持主情報)

☆数年間自宅保管(以前持主情報)

☆外装 僅かな擦れ痕(写真参照)

☆内装 良好

☆形崩れ無し

☆腰裏(右)破れパッチにて補正済み(写真参照)

☆アウトソール踵外側僅かに減り(写真参照)

☆箱無し、タグ無し

☆自宅クリーニング済みの為、直ぐお履き頂けます

↓他にもコルテッツ出品してます⭐️

#✨zoolのコルテッツ部屋✨

品番 807471-103

製造 2017年

サイズ 29cm/us12

カラー トリコロール

◇即購入可能

◇フォロー割引有り

◇配送方法 気泡緩衝材にて梱包

メルカリ便にて即日配送

◆あくまで中古品の為、ご理解頂ける方のみ

購入検討お願い致します。

◆コルテッツ価格上昇に伴い 月曜〜日曜にかけ

割引させて頂きますが、翌々週には再出品と共に

設定金額を上げて参ります。

御理解の程、宜しくお願い致します

NIKE nike ナイキ Cortez コルテッツ

Classic クラシック 80 90 映画

Forest Gump フォレストガンプ トムハンク

復刻版 名作 シュプリーム アメリカ us

スニーカー ストリート

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

