【第1位獲得！】 〖レア〗トラバストーキョー いちごとカミソリの総柄リュック リュック/バックパック

TRAVAS TOKYO いちご berry リュック
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話題のストリートゴシックブランド"TRAVAS TOKYO"から総柄バックパックが入荷しました。PUレザー素材に大小ランダムなベアー＆クロスのオリジナル総柄、イチゴ総柄などブランドでも人気な3種類のオリジナル総柄をプリントした新作リュック。中にも携帯や財布などの小物ポケットもあり、見た目だけでなく、機能性、収納力もあって便利です。世界観ある小物使いで差をつけてみては？
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状態
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2.3回使用。
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型崩れが少しあるものの傷などは特になく美品です。
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サイズ
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横:約25cm
【新品未使用品】FURLA 本革リュック
縦:約31cm
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マチ:約10.5cm
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配送
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形が崩れないようにダンボールに入れて配送致します。
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TRAVAS TOKYO いちご berry リュックBLACK×RED話題のストリートゴシックブランド"TRAVAS TOKYO"から総柄バックパックが入荷しました。PUレザー素材に大小ランダムなベアー＆クロスのオリジナル総柄、イチゴ総柄などブランドでも人気な3種類のオリジナル総柄をプリントした新作リュック。中にも携帯や財布などの小物ポケットもあり、見た目だけでなく、機能性、収納力もあって便利です。世界観ある小物使いで差をつけてみては？状態2.3回使用。型崩れが少しあるものの傷などは特になく美品です。サイズ横:約25cm縦:約31cmマチ:約10.5cm配送形が崩れないようにダンボールに入れて配送致します。TRAVAS TOKYOトラヴァストーキョーCIVARIZEシヴァーライズREFLEMレフレムMILKBOYミルクボーイkinglymaskKRYankorockhoney cinnamonハニシナハニーシナモンank rougejamie エーエヌケーEATMEevelynMARSプリメロprincess melody病み病みかわホストV系ヴィジュアル系MCMバックパックリュックいちごberry苺