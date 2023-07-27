【第1位獲得！】 〖レア〗トラバストーキョー いちごとカミソリの総柄リュック リュック/バックパック

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話題のストリートゴシックブランド"TRAVAS TOKYO"から総柄バックパックが入荷しました。PUレザー素材に大小ランダムなベアー＆クロスのオリジナル総柄、イチゴ総柄などブランドでも人気な3種類のオリジナル総柄をプリントした新作リュック。中にも携帯や財布などの小物ポケットもあり、見た目だけでなく、機能性、収納力もあって便利です。世界観ある小物使いで差をつけてみては？

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状態

新品 未使用 タグ付 モスキーノ MOSCHINO バックパック リュック

2.3回使用。

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型崩れが少しあるものの傷などは特になく美品です。

【新品未使用】ガストンルガーバックパック



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サイズ

【再入荷】ノースフェイス リュック バックパック レオパード 豹柄 リモライト

横:約25cm

【新品未使用品】FURLA 本革リュック

縦:約31cm

トラベルラインリュック

マチ:約10.5cm

【未使用】MCM リュック ブルー



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配送

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形が崩れないようにダンボールに入れて配送致します。

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商品の情報 ブランド トラバストーキョー 商品の状態 未使用に近い

TRAVAS TOKYO いちご berry リュックBLACK×RED話題のストリートゴシックブランド"TRAVAS TOKYO"から総柄バックパックが入荷しました。PUレザー素材に大小ランダムなベアー＆クロスのオリジナル総柄、イチゴ総柄などブランドでも人気な3種類のオリジナル総柄をプリントした新作リュック。中にも携帯や財布などの小物ポケットもあり、見た目だけでなく、機能性、収納力もあって便利です。世界観ある小物使いで差をつけてみては？状態2.3回使用。型崩れが少しあるものの傷などは特になく美品です。サイズ横:約25cm縦:約31cmマチ:約10.5cm配送形が崩れないようにダンボールに入れて配送致します。TRAVAS TOKYOトラヴァストーキョーCIVARIZEシヴァーライズREFLEMレフレムMILKBOYミルクボーイkinglymaskKRYankorockhoney cinnamonハニシナハニーシナモンank rougejamie エーエヌケーEATMEevelynMARSプリメロprincess melody病み病みかわホストV系ヴィジュアル系MCMバックパックリュックいちごberry苺

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