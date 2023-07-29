本物品質の バレンシアガ BALENCIAGA フード　ロゴパーカー オーバーサイズ パーカー

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

BALENCIAGA バレンシアガ フードロゴパーカー パーカー フーディ ロゴ オーバーサイズサイズ Lオーバーサイズ数回しか着用していませんが通常使用による使用感あり。首元、手首周りに薄いシミございます。写真にて状態をご確認の上ご購入下さい。ご使用のスマホやPCの設定によって、色の見え方が違う場合があります。細かい事が気になる方はご遠慮くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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