■ブランド:URBAN RESEARCH DOORS

■アイテム:ベロア トラックジャケット

ジャージ

■デザイン:ベロア フロントジッパーポケット

■カラー:ブラック / 黒

ブラック・レッドライン

■素 材:ポリエステル100%

■サイズ:表記40(L)表記ですが着用感はXLくらいです。

肩 幅:不明

身 幅:60cm

裄 丈:85cm

着 丈:69cm

※ラグランの為、袖丈、肩幅採寸不可

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

■付属品:なし、画像の物が全てです。

■状 態:USED品

右襟下部にそれほど目立ちませんが1mm程度の毛抜け箇所があります。

胸部分のジッパー付近に汚れがあります。

それ以外は、スレ・キズ、汚れなど無く、使用感もかなり少ないとてもキレイな品です。

USED品となりますので、古着特有のアタリ、スレ、毛羽立ち等はあるものとお考えください。

即購入歓迎いたします♬

価格相談お受けします♪

■梱 包:簡易包装で送らせていただきます。

■配 送:1~2日以内に発送いたします。

⚠注 意

初期不良があった場合、受取評価前でしたら返品返金対応致します。

コメント、やり取りの最中でも購入された方が優先になりますのでご了承ください。

商品の色に関しては

ご使用しているスマホやPCの設定などにより

違いがあるように感じることがあります。

画像をよくご確認の上ご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーバンリサーチドアーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

