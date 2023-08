➳即購入大歓迎です

Deuxieme Classe

ドゥーズィエムクラス

A.EMERY レースアップ サンダル

定価:¥18,700

カラー:ブラック 黒

サイズ:37 24㎝前後の方に☺

モダンブラックなレースアップサンダル。 レースアップで抜け感ある足元を演出します。

シンプルなフラットタイプで、デイリーにもビーチにも着用できるデザイン。

モダンシックなブラックカラーで、より洗練されたスタイリングに。

【A.EMERY/エー エメリー】

オーストラリア発のサンダルブランド。

メルボルンでデザインし、インドにて手作業で作られています。

新品未使用です。

タグ、袋、箱(元からダメージ有り)、全て揃っております。

5000円程かけて裏張りもしております。

☑購入時からついていたスレやシワ、保管時の匂い等が気になる神経質な方や、微細な見落としも気になる方はご購入をお控え頂いた方が宜しいかと思います。

大草直子/五明祐子/滝沢眞規子/CLASSY/VERY/HAUNT ハウント/TOMORROWLAND トゥモローランド/IENA イエナ/ESTNATION エストネーション/AURALEE オーラリー/Drawer ドゥロワー/MADISON BLUE マディソンブルー/ENFOLD エンフォルド/HYKE ハイク/L'Appartement アパルトモン/upper hights アッパーハイツ/Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス/Ronherman ロンハーマン/blamink ブラミンク/cyclas シクラス/お好きな方に♫

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

