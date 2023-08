■商品文

✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。





















✅商品情報

・ブランド: シュプリーム×ノースフェイス Supreme × THE NORTH FACE Ice Climb Hooded Sweatshirt"Multi"

・色柄: ブルー ホワイト

・サイズ表記: X L

・素材:綿

・状態: 良好

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:約74cm

身幅:約65cm

肩幅:約51cm

袖丈:約71cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

