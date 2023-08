よろしければ他に出品してますのでこちらも併せてご覧下さい^_^

極上 60s〜70s モヘアカーディガン 黒 ブラック オリジナル ビンテージ

#シーモの商品一覧はこちら

コムデギャルソンオムプリュス 18aw捻れカーディガン



DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ ジップ ニット ジャケット 黒

↑タップでご覧頂けます。

タウンクラフト TOWNCRAFT カーディガン 未使用

よろしくお願い致します。

RENCONTRANTハイゲージシルクボタンレスカーディガン



【山田涼介 着用】HARE フラワーモチーフシャギーカーディガン



043b新品 ジョンスメドレー 長袖 30Gコットン Vネック カーディガン M

値段交渉などございましたらお気軽にコメントくださいませ!

小林様専用ワコマリアモヘアカーディガン WACKOMARIA バーガンディ 赤茶



【美品/美色】ヒステリックグラマー カーディガン チェック柄 ネイビー M

状態

our legacy モヘアカーディガン 50



S'YTE YOHJI YAMAMOTO ヨウジヤマモト カーディガン ドレープ



CAPTAINS HELM #SUMMER CARDIGAN カーディガン

【ブランド】

新品 POLO RALPH LAUREN 綿 厚ニットカーディガン M

Ron Herman

専用トムブラウンカーデ

ロンハーマン

アークテリクス コバート カーディガン Sサイズ (Black Heather)



グラマー 最終値下げ



COMME des GARÇONS HOMME DEUX リネンカーディガン

【カラー】

90s ラルフローレン カーディガン ノルディック バーズアイ M コンチョ

画像参照

sears モヘアカーディガン スペシャル



新品正規品 our legacy モヘアカーディガン



ヴィヴィアンウエストウッド コットンカーディガン

【素材】

アベイシングエイプ カウズ コラボ パーカー

アルパカ68%

ハンドメイド エクアドル ニット ジャケット イーグル カウチン ネイティブ柄

ナイロン22%

本物 ランウェイ ルイヴィトン アーガイル切替 厚手 ニット ジャケット

ウール10%

TOMMY HILFIGER オールオーバー モノクローム カーディガン ロゴ



大人気 supremeカウカーディガン 2021aw Lサイズ



最高のヴィンテージ加工 稀少カラー RRL ケーブル編み ニットカーディガン M

【表記サイズ】

stein Kid Mohair Argyle Cardigan

肩幅41㎝

アンユーズド16AW 名作モヘアカーディガン グリーン

身幅49㎝

バランタインカシミア カーディガン ブルー スコットランド BALLANTYNE

袖丈60㎝

新品 定価105,840円 サイズM ルシアンペラフィネ カーディガン カシミア

着丈64㎝

ラコステ 別注 カーディガン LACOSTE



NEEDLES x hidden Mohair Shawl Cardigan

※平置き採寸

即完‼️22aw MIHARAYASUHIRO グリーン ブラッシュ カーディガン

素人採寸のため誤差はご了承下さい。

【emaroo】3Dカーディガン 3Dニット 総柄 柄物



【新品】Maison Margiela 10 霜降 カーディガン

基本的に新品、未使用品、使用感の少ない商品を中心にしっかりと独自の検品項目をクリアした商品のみを取り扱い誇張した表現や誤魔化しなどは一切御座いません。

【60s】超稀少 unkown アクリルカーディガン 3Dニット 極上生地

着用した時にどうしても出来る目立たない小傷程度の場合を除き破れや穴あきなどの破損状態の物は基本的に通常出品は致しません。

モヘアカーディガン M ブラウン チェック needles ニードルズ 6



ラッドミュージシャン カーディガン



Flagstuff フラグスタフ モヘアカーディガン L

【発送について】

DRIES VAN NOTEN ライカ期 カーディガン

基本的にスピード発送を心掛けてますので入金確認後から24時間以内に配送センターに出荷致します。

Stella McCartney ステラマッカートニー ニットカーディガン

入金確認→24時間以内発送→翌日到着(一部の地域は+1〜2日)

ロンハーマン ジップアップ アルパカ カーディガン 美品

らくらくメルカル便で著名発送で安心

Maison Margiela エルボーパッチカーディガン



ワコマリア モヘアカーディガン 22SS

※仕事の都合上即日発送が出来ない場合はコメントにてこちらから日程の方を調整させて頂きます。

DEMY BY DEMYLEE RHC別注 カーディガン 最終値下げ



TAC:TAC ニットカーディガン センタージップセーター ダークブラウン

【梱包】

NEEDLES モヘアカーディガン

コロナ対策として梱包材は新品の資材を使用し梱包時にアルコール除菌を行いますのでご安心下さい。

ENNOY カーディガン 2023



未使用90s COMME des GARÇONS HOMME 麻カーディガン

【値下げ交渉について】

コムデギャルソン カーディガン ベージュ

値下げ交渉歓迎します^_^

CITY カーディガン アルパカカーディガン stein yoke

遠慮なく申しつけ下さい。

MLVINCE メルヴィンス ロゴ刺繍ダメージ加工ニットカーディガン*CK07

希望金額をコメントにて受け付けてます。

toga virilis 20aw モヘアカーディガン

(※大幅な値下げは致しかねますが可能な限りお応えします。)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

よろしければ他に出品してますのでこちらも併せてご覧下さい^_^#シーモの商品一覧はこちら↑タップでご覧頂けます。よろしくお願い致します。値段交渉などございましたらお気軽にコメントくださいませ!状態【ブランド】Ron Hermanロンハーマン【カラー】画像参照【素材】アルパカ68%ナイロン22%ウール10%【表記サイズ】 肩幅41㎝身幅49㎝袖丈60㎝着丈64㎝※平置き採寸素人採寸のため誤差はご了承下さい。基本的に新品、未使用品、使用感の少ない商品を中心にしっかりと独自の検品項目をクリアした商品のみを取り扱い誇張した表現や誤魔化しなどは一切御座いません。着用した時にどうしても出来る目立たない小傷程度の場合を除き破れや穴あきなどの破損状態の物は基本的に通常出品は致しません。【発送について】基本的にスピード発送を心掛けてますので入金確認後から24時間以内に配送センターに出荷致します。入金確認→24時間以内発送→翌日到着(一部の地域は+1〜2日)らくらくメルカル便で著名発送で安心※仕事の都合上即日発送が出来ない場合はコメントにてこちらから日程の方を調整させて頂きます。【梱包】コロナ対策として梱包材は新品の資材を使用し梱包時にアルコール除菌を行いますのでご安心下さい。【値下げ交渉について】値下げ交渉歓迎します^_^遠慮なく申しつけ下さい。希望金額をコメントにて受け付けてます。(※大幅な値下げは致しかねますが可能な限りお応えします。)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LAUREN RALPH LAUREN ラルフローレン ガウンカーディガンヘルレイザーカーディガンTHEE HYSTERIC XXX レオパード柄 カーディガン No.4006Acne Studios アクネスタジオズ ベージュ カーディガンFtw カーディガンsacai x KAWS / Jaqcuard Knit Cardigan美品 glamb カーディガン 蜂が可愛い60s ROBERT BRUCE アルパカ カーディガン ビンテージ モヘア