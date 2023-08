Hatry Potter

BKB-SO1セット箱ホグワーツ

圧倒的な高級感!立体加工と本物の輝き

金バッチ Hogwarts ホグワーツ

24金 メッキ仕上げ

全10種類のうち、いずれか1種類がランダムに入っていると記載されています。BOX販売のため10個入っているので全て揃えられると思います。

メルカリでは未開封品は販売されておりません。また箱売りもなく大変貴重です。

※外箱の細かい傷やシール部分は購入時からなのでその点での評価はご遠慮下さい。

オンラインでは完売しているので購入不可・入手困難な商品です。

ハリーポッターが好きでお店で購入しました。

開封してないので中身は何も触っておりません。

送料手数料も高いので大幅なお値下げをされる方は返信しない場合がございます。常識外のお値段交渉はお互い気持ちのいい取引にはならないのでご遠慮下さい。

ハリーポッター

WIZARDING WORLD

金バッチ

希少

貴重

レア

大人気

24金

高価

高級感

高級

未開封

コレクション

バッチ

缶バッチ

商品の情報 ブランド テンヨー 商品の状態 新品、未使用

