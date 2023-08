1996年に発売された日本企画完全限定盤

3LPレコード BERES HAMMOND / can't stop a man

ニルヴァーナ・アナログ・コレクションの

6枚セットです。

購入したままの状態で保管しており、

プレーヤーで一度もかけたことなく、

ジャケットの色褪せなどもない美品です。

バラ売り不可。

☆貴重なアイテムですので、ご購入後はNC/NRでお願い致します。

☆他にも保管していたレコードを出品していく予定なので、よろしければ他もご覧ください。

まとめ 名盤 洋楽 レア

NIRVANA

ニルヴァーナ

NEVERMIND

ネヴァーマインド

SUBPOP200 Nirvana

BLEACH

ブリーチ

INCESTICIDE

インセスティサイド

IN UTERO

イン・ユーテロ

MTV UNPLUGGED INNEWYORK

MTV アンプラグド・イン・ニューヨーク

FROM THE MUDDY BANKS OF THE WISHKAH

フロム・ザ・マディ・バンクス・オブ・ザ・ウィッシュカー

#アナログ

#vinyl

#LP

1996年に発売された日本企画完全限定盤ニルヴァーナ・アナログ・コレクションの6枚セットです。購入したままの状態で保管しており、プレーヤーで一度もかけたことなく、ジャケットの色褪せなどもない美品です。バラ売り不可。☆貴重なアイテムですので、ご購入後はNC/NRでお願い致します。☆他にも保管していたレコードを出品していく予定なので、よろしければ他もご覧ください。NIRVANAニルヴァーナNEVERMINDネヴァーマインドBLEACHブリーチINCESTICIDEインセスティサイドIN UTEROイン・ユーテロMTV UNPLUGGED INNEWYORKMTV アンプラグド・イン・ニューヨークFROM THE MUDDY BANKS OF THE WISHKAHフロム・ザ・マディ・バンクス・オブ・ザ・ウィッシュカー#アナログ#vinyl#LP

