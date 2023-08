【特別訳あり特価】 値下げ！レア！呉昌碩 篆『削觚盧印存』西冷印社出版社1函4冊 アート/エンタメ

呉昌碩 篆『削觚盧印存』西冷印社出版社1函4冊です。

【出版日】

2021.12

※新華書場価格52800円なのでお買い得です。

#篆刻

#書道

#書法

#印譜

#古典籍

#印箋

#印泥

#美麗

#趙之謙

#楊峴

#童衍方

#王一亭

#秋水斎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

