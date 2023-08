トゥミのスーツケースです。

新品未使用ですが、タグや梱包包装など取ってしまっているので未使用に近いを選んでいます(写真3枚目以降)

個人保管ですのでご理解のうえご検討ください。

サイズ:W38センチ×H78センチ×D35センチ

容量:87リットル

カラー:ネイビー

状態:未使用新品ですがタグや包装なし

付属:TSAロック錠、ネームタグ

定価:10万円

ポイント

①フロントのU字型ファスナーポケットには、旅先のいざというときに使う傘やペットボトルの収納に便利な防水加工。濡れたままや蓋の閉じ忘れなどの対処も(写真6枚目)

②ビジネスではマストになるPCのポケットも取り出しやすい外の高い位置に。定番の配置ではあるものの、移動中に出し入れする機会も多く、スマートなチェックを助ける気の利いた設計(写真7枚目)

③内部のメインコンパートメントを2つのセクションに分ける開閉可能な仕切りなども、旅先の荷物整理をスマートにできる至便な構造(写真8枚目)

④メインが2室あるので、着用前と着用後の衣類とを分けたり、衣類と靴とで整理するなど効率的な使い分けが可能(写真9枚目)

⑤こちらの商品はもう販売されていません

TUMI

トゥミ

スーツケース

キャリーバッグ

Merge Discon

TUMI LARGE

ウィールド・ダッフル

トロリー

トラベル

travel

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 未使用に近い

