色々な ノートパソコン／SONY VAIO C VPCCB38FJ／P ノートPC

SONY VAIO C VPCCB38FJ

MacBook Air 11インチ A1465 EMC2631 ジャンク



ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming A15 FA506II

BLUETOOTH有

値下げしました TOSHIBA Dynabook T451/58EB ⑥

CD/DVDドライブ: 内蔵タイプ

ノートPC

CPUコア数: 2

【2022年1月購入】GALLERIA RL5C-R35 ゲーミングPC

CPUナンバー(新): I5−2430M

b390✨限定/5世代 Core i5 /薄型軽量 /爆速SSD✨ノートパソコン

CPUメーカー: INTEL

伯方様専用/超美品/パナソニック/Let’s note/RZ8/10.1型

OS VERSION_PC: WIN10 HOME.

Macbook 2015年前期モデル ゴールド 本体のみ

color: ピンク

専用 MacBook Pro 13inch 2016 ジャンク

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

♥︎美品♥︎Windows11ノートパソコン★FUJITSU LIFE AH54/G

グラフィックチップブランド: Intel

Lenovo ノートパソコン PC i5 SSD WiFi Window カメラ

グラフィックチップモデル: HD GRAPH. 3000

TOSHIBA ノートパソコン OFFICE2016 MOS試験勉強

ストレージ種類: HDD

MacBook Air M1スペースグレイ

チップセットブランド: INTEL

★本日最終値下 ThinkPad T14s 第10世代 core i7★

チップセット種類: HM65

Acer Chromebook 712 C871T-A14N

ハイパースレッティング対応有

Apple MacBook AIR 2020 M1 16GB 512GB

パソコン・タイプ: ポータブルパソコン

【早い者勝ち！！】 LaVie Hybrid ZERO PC-HZ550DAB

パソコン・タイプ(新): スタンダードノート

県民様専用 Apple macbook air M2チップ 13.6インチ

プロセッサタイプ4: Core i5

早く販売してWindows購入したいです。あるアップリなどが使用できないので

マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RW

ASUS vivobook15/15.6インチ(メモリ増設済)

モニタワイドタイプ: ワイド

Kool様 Logicool iPad Proキーボード

無線通信機能: IEEE802.11b/g/n

Inspiron 14 7472 第8世代Core i5・MX150 搭載

解像度種類(新): 1366X768

パナソニック レッツノート CF-SV1 32GB SSD1TB プレミアム

BluRay対応

【美品】GALLERIA ハイエンドゲーミングノートPC

Word、Excel等なし

ぱーんだ様専用 M2 MacBookAir 256GB

付属品: 充電ケーブルのみ

SONY Core i3 新品SSD メモリ8GB スムーズ動作 ノートパソコン



MacBook 12 Early 2016 Rose Gold US配列

#ソニー

HP200LX ⑩ 起動確認済み ビネガーシンドローム修繕済み

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY VAIO C VPCCB38FJBLUETOOTH有CD/DVDドライブ: 内蔵タイプCPUコア数: 2CPUナンバー(新): I5−2430MCPUメーカー: INTELOS VERSION_PC: WIN10 HOME.color: ピンクグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: HD GRAPH. 3000ストレージ種類: HDDチップセットブランド: INTELチップセット種類: HM65ハイパースレッティング対応有パソコン・タイプ: ポータブルパソコンパソコン・タイプ(新): スタンダードノートプロセッサタイプ4: Core i5マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RWモニタワイドタイプ: ワイド無線通信機能: IEEE802.11b/g/n解像度種類(新): 1366X768BluRay対応Word、Excel等なし付属品: 充電ケーブルのみ#ソニー#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レトロ PC-9821Lt2／Win95＆DOS／FDD ＆CDD OK／AC付✨win11✨HP ProBook 4530s✨i3✨メモリ8GB✨高速SSD✨