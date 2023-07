【希望者のみラッピング無料】 お値下げ致しました！！LUMIX GF10 ミラーレス一眼カメラ デジタルカメラ

LUMIX GF10 人気色のオレンジです!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LUMIX GF10 人気色のオレンジです!購入したものの使用する機会が少なく出品することにしました!数回使用しましたが目立つ傷や汚れはありません携帯と連動して撮影やカメラから携帯へ写真の移行などする事が可能です初心者の方にもすごく使いやすいカメラだと思います。必要であればSDカードとポーチをお付けいたします!SDカードは購入時に2個ついており使用していない新しい物をお付けいたします!⚠︎充電器のコードが紛失しました為不足になります、ご了承ください。美品ですが中古品になりますのでご理解いただける方よろしくお願い致します!発送が4~7日となってますが出来るだけ早く発送出来るようにします!※購入時はコメント頂きたいです

