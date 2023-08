☑︎ フォロー割!

●商品について

季節の変わり目の定番、胸のワンポイント刺繍ロゴが可愛いクリスチャンディオールのアクリルカーディガン。

デュポン社の100% VIRGIN ORLON ACRYLIC『オーロン・アクリル』素材。

ラコステやマルジェラなど個性的シンプルなコーデが好きな方にオススメ。

1着持っておくと古着コーデの幅も広がります!

当アカウントは全て一点物の古着です。

古着ならではの一期一会を大切に、この機会を逃さないようお気をつけ下さい。

● サイズ表記・平置き実寸(cm)

不明 日本のメンズXL相当

肩幅 44

身幅 60

着丈 73

袖丈 80

● カラー

クリーム

● 素材

アクリル 100%

● 状態

目立ちにくいですが左袖口に汚れあります。

● 梱包・発送

匿名発送、追跡機能のあるらくらくメルカリ便にて発送致します。

サイズの関係上、圧縮して発送する場合がございます。

⚠️値引き交渉中でも、先に購入ボタンを押された方を優先致します。

その他出品中の商品はこちら ⇨ #brotherhoodused

USA古着 カーディガン ニット セーター レトロ ヴィンテージ ゆるだぼ オーバーサイズ ビッグシルエット 古着男子 古着女子 クリスチャンディオール USA製 アメリカ製 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ オーロンアクリル

管理番号 m02065

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

