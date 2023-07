超美品!希少!初期EVISU Lot1557 デニムジャケット!EVISタブ!

#SDCその他のEVISUはこちら

サイズ 42

肩幅50cm.身幅54cm.着丈58cm.袖丈63cm

MADE IN JAPAN

18aw ダブル ライダース

状態GOOD!!

EVISU エヴィスのサードタイプ デニムジャケットです。

初期 EVISタブ 戎 鯉釣りパッチ 。

コレクション整理の為出品します。

ほとんど着用しておらず綺麗な状態です。

今となれば大変希少です!お探しの中は是非!

#selectSDC ←出品商品一覧をご覧いただけます。

価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ!

#WAREHOUSE

#ウエアハウス

#EVISU

#evisu

#エヴィス

#デニムジャケット

#Gジャン

#セルビッチ

#赤耳

#魚釣り

#初期EVISU

#221207

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

