ASOS EDITION puff off shoulder midi dress in blush

オンラインで全サイズ即完売した人気のドレスです。淡いくすみピンクカラーで大人っぽく可憐な印象で、とても華やかなドレスです。

サイズUK12ですが、バスト周りタイトめのデザインですのでUK10(日本サイズ11号相当)目安です。

日本参考価格 39,479円

新品タグ付ですが、自宅保管にご理解ある方へお譲りします。

Details

・ASOSEDITIONのミディドレス

・ドレスアップ

・オフショルダーデザイン

・伸縮性のあるパフスリーブ

・ギャザーボディス

・ジップバック留め具

・レギュラーフィット

・サイズ通り

・モデル身長: 180cm/ UK 8/ EU 36/ US 4サイズ着用

カラー···ピンク

柄・デザイン···レース

ウェディング

カラードレス

ピンクベージュ

ラベンダー

ディズニー プリンセス

お色直し

カジュアルウェディング

ウェディングフォト

マキシワンピース

インポート

ザラ

ヴェラウォン

ツルバイマリコオイカワ

セシリーバンセン

グレース コンチネンタル

タダシショージ

バースデーバッシュ

Birthday bash

Shein

コスチューム

ハロウィン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エイソス 商品の状態 新品、未使用

