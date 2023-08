ご覧いただきありがとうございます。

基本水エネルギーUR、ネストボールUR ポケモンカード



今かなりお安くしております。お早めに!

キハダSR+なんと おまけ付きです!!

他で買うより圧倒的にお買い得です♡

【新品・美品】

トリプレットビート キハダSR になります!

①2重スリーブ+ローダー保管

(写真2枚目参照)

②表面の四隅(3・4・5・6枚目参照)

③裏面 (7・8枚目参照)

【おまけ】

スカーレット 1パック

バイオレット 1パック

トリプレットビート 1パック

中身での評価は御遠慮ください♪̊̈♪̆̈

丁寧に保管しておりますので、ご安心して購入してもらって大丈夫です♪高評価あります!

PSA狙ってみるのもいいかもしれません。

不安な方はカドショでの購入をオススメします。

+200円でメルカリ便変更可能です(*^^*)

+500円でローダーもお付けします

●即購入大歓迎です(•̀ㅁ•́ 気持ちお値下げ可♡

お間違いのないように購入お願い致します♪

写真を確認した上で、更に何か気になることがございましたら、コメントお願い致します。まとめ購入も受け付けます♡

気分でお値段下げたり上げたりすることがありますので予めご了承ください(*' ▽'*)

※神経質な方は御遠慮ください。

※返品クレームキャンセル等は致しかねます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

