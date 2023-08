今年の新作から定番まで！ セモア ブライダルインナー スプリング spring ウェディング

セモアブライダルインナーのspringシリーズです。

こちらは

ブラ Ⅳ ウエストニッパーM

の購入ページになります。

その他のサイズもございますので、変更希望の方はコメントよりお願い致します。

現在用意のあるサイズは下記になります。

☆ブラ

Ⅰ (アンダー 65-70 バスト 78-85)

Ⅲ(アンダー 65-70 バスト83-90)

Ⅳ(アンダー70-75 バスト88-95)

☆コルセット S(ウエスト 58-64)

M(ウエスト 64-70)

ご希望の方には+5000円で

☆フレアパンツ M

☆収納ポーチ

もセットにさせて頂きます。

全て式場にて購入

1度のみ使用し、クリーニング後自宅保管のものになります。

背中が開くドレスにぴったりのインナーです!

汚れ等もなく、美品かと思いますので

サイズの合う方は是非ご検討ください◡̈⃝︎

LANGELIQUE

以下ホームページより引用

セモア【SPRING】

深い背中開きと、バスト中心を極限まで切り込んだカッティング。

肌の露出が大胆なドレスのために生まれたブライダルランジェリー。

軽い着け心地でナチュラルな美しさを引き出し、理想のボディラインに整えます。

ランジェリーク

verawang

タカミブライダル TAKAMI BRIDAL

アールイズウェディング

ワタべウェディング

イノセントリー

ノバレーゼ

ブライダルチュチュ

結婚式

ウェディング

ドレスインナー

結婚式準備

プレ花嫁

補正下着

コルセット

wedding

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

