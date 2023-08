有名ブランド LOEWE ロエベ パウラズイビザ ドローストリングバッグ　ミニショルダーバッグ ショルダーバッグ

ロエベ/LOEWE

■シリアルナンバーあり

■実寸サイズ

縦 : 約24.5cm

横 : 約 24.5cm

ハンドル : 約 103cm 結び目があるため調節可能

(撮影時の採寸)

■外ポケット2コ

■キャンバス、レザー

■購入先

2023年05月12日

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。

■管理番号H2023-0512-41-4

■付属品 →本体のみ

■コンディションの備考

商品ランク→A

・外側→目立ったキズなし、使用感あり

・底面 →角スレあり

・正面 →サイドスレあり

・ハンドル →目立ったヨゴレなし

・におい→特になし

・メイン口 →開閉可能

・内側 →目立ったキズやヨゴレなし

-----------------------------------------------------------

指標となる「商品ランク」を設定しております。

・S → 新品、もしくは未使用品と判断できるもの

・SA →ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの

・A →使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの

・AB →一般的な使用感のあるもの

・B →目立ったヨゴレやキズ等があります

-----------------------------------------------------------

□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。

□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。

□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。

群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)

正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。

#りっきいブランド品

カラー···ブルー

柄・デザイン···ストライプ

素材···本革

ロエベ/LOEWEパウラズイビザ ショルダーバッグ■シリアルナンバーあり■実寸サイズ縦 : 約24.5cm 横 : 約 24.5cmハンドル : 約 103cm 結び目があるため調節可能(撮影時の採寸)■外ポケット2コ■キャンバス、レザー■購入先2023年05月12日日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■管理番号H2023-0512-41-4■付属品 →本体のみ■コンディションの備考商品ランク→A ・外側→目立ったキズなし、使用感あり ・底面 →角スレあり ・正面 →サイドスレあり ・ハンドル →目立ったヨゴレなし ・におい→特になし ・メイン口 →開閉可能 ・内側 →目立ったキズやヨゴレなし-----------------------------------------------------------指標となる「商品ランク」を設定しております。・S → 新品、もしくは未使用品と判断できるもの・SA →ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの・A →使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの・AB →一般的な使用感のあるもの・B →目立ったヨゴレやキズ等があります-----------------------------------------------------------□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。#りっきいブランド品カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ素材···本革

