新品 未使用 DOD Meatbox SUBSYNTH デジテック

購入後、結局一度も使用しませんでした!

新品・未使用品です!

※撮影および検品の為、開封致しました

独特の粘りとヌケのよいトーンで大ブームを巻き起こしたハムバッカーサイズP-90のセットの登場です!

アルニコ2マグネットがソフトなアタックとサステインを作り出します。

DCR:8.5

米国のエフェクターブランドDODから、名機”Meatbox Subsynth”の復刻版が登場!

アルミ筐体やトゥルーバイパス、明るいブルーLED等の現代の仕様となり、帰ってきました。

復刻版のコントロールはOutput/Octave/Low/Subの4つで、出力は1つとなり、TRS端子なので、Y ケーブルの使用によりドライ (Ring) とOctave + Sub (Tip) を個別に出力可能です。

製造に必要なNOS IC チップの数にが限りがある為、復刻版Meatboxは3000台のみの限定販売となります。

地鳴りのような低音を加えることが出来るサブハーモニック・シンセサイザーペダルです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品 未使用 DOD Meatbox SUBSYNTH デジテック購入後、結局一度も使用しませんでした!新品・未使用品です!※撮影および検品の為、開封致しました独特の粘りとヌケのよいトーンで大ブームを巻き起こしたハムバッカーサイズP-90のセットの登場です!アルニコ2マグネットがソフトなアタックとサステインを作り出します。DCR:8.5米国のエフェクターブランドDODから、名機”Meatbox Subsynth”の復刻版が登場!アルミ筐体やトゥルーバイパス、明るいブルーLED等の現代の仕様となり、帰ってきました。復刻版のコントロールはOutput/Octave/Low/Subの4つで、出力は1つとなり、TRS端子なので、Y ケーブルの使用によりドライ (Ring) とOctave + Sub (Tip) を個別に出力可能です。製造に必要なNOS IC チップの数にが限りがある為、復刻版Meatboxは3000台のみの限定販売となります。地鳴りのような低音を加えることが出来るサブハーモニック・シンセサイザーペダルです。

