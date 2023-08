✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

☆フォロー割の流れ〜☆

❶当アカウントをフォロー

❷「フォロー割お願いします」とコメントくださいませ!

↓

❸お値引き後のお値段を御相談

↓

❹【割引きした価格】に変更させて頂きます!(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ステューシー・スラッシャー

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#フォロー割引★古着屋エアロンド

✅商品情報

・ブランド: FLAGSTUFF

・色柄: 白

・サイズ表記: XL

・素材:コットン100%

・状態: 目立つ傷汚れなし

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

肩幅:60

身幅:60

着丈:74

袖丈 : 64

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フラグスタフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フラグスタフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

