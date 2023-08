素晴らしい これがビートルズ 貴重品 ビリー・シェファード著 本 アート/エンタメ

版権独占 これがビートルズ

THE TRUE STORY OF THE BEATLBS

新興楽譜出版

ビリー・シェファード著

星加ルミ子・青柳茂樹 訳

かなり昔の物になりまして、今となれば入手困難なとても希少な本です。

大切に保管しておりましたが、長期自宅保管品のため全体的に紙色が変色しています。

自宅保管となりますので、多少のヨレや擦り傷等はございます。

返品、クレーム等は一切受け付けませんので、写真等をよくご確認いただきまして、上記をご確認・ご納得されたうえ、ご理解ある方のみご購入いただければと存じます。

汚れやすり傷等に神経質な方はご遠慮下さい。

よろしくお願いいたします。

※あくまで素人の販売する中古品となりますので、

購入後のクレーム等、返品は対応致しかねます。

※完璧ではない為、見落とし等がある場合もござます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

