人気ショップ 【上品デザイン】バーバリーロンドン☆裏地ノバチェックワンピース ロングワンピース

✴️はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#アパレルAZUKI

☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、

売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。

・ブランド:バーバリーロンドン / BURBERRY LONDON

・色柄: 黒色 / ブラック

・サイズ表記: サイズ38

・素材:レーヨン70%

キュプラ30%

・状態:良好

【購入元】

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

✴️サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈106

身幅40

肩幅31

⚠️多少の誤差はご容赦下さい。

✴️ショップ紹介

タウンユース から アウトドア まで幅広くお使い頂ける

古着をお求めやすい価格で、出品しております。

☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️

☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)

複数購入・リピーターの方は更にお値引きいたします⭐️

✴️さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています(^^)

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️

A61

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

