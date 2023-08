★★★週末お値下げ★★★

未使用! MADE by sunny side up リメイク ワイド デニム



DETAIL

70年代にヒッピーに愛され大流行したベルボトムの起源はアメリカ海軍のセーラーパンツで、そこから民間に伝わりファッション化したと言われいます。

現代のスタイルに合うよう、ローライズが主流だったベルボトムをハイウエストにし、膝位置を高く設定する事で足長効果を演出。腰回りが膨らまないスタイリッシュなラインに仕上げています。

スニーカーを合わせたカジュアルスタイリングも良いですが、ヒールを合わせると女性らしさがぐっと際立ちます。

生地は12ozデニムの新色「AGED INDIGO」。長い年月をかけて着込んだような自然なフェードインディゴの色味を再現する為、何度も試行錯誤して作製しました。

< サイズ:01 >

ウエスト 69cm

ヒップ 94cm

股上 31cm

ワタリ 29.4cm

膝幅 20.2cm

裾幅 30cm

股下 72.5cm

定価:¥ 29,700 - tax in

(上記、公式HPより抜粋)

LENOリノらしい、綺麗なシルエットのベルボトムです。

ベルボトムというとヒッピーな華やかなイメージですが、

FUDGE掲載のモデルさんみたく、ナチュラルなシルエットです。

そこはさすがデニム が得意のLENO。綺麗にLENO仕様にまとめています。

おしゃれさんにお勧めのデニムです!

これからの季節、Tシャツに合わせても可愛いです!

手放すか非常に迷いながらの出品...です!

最近始まった、LENOのオリジナル布製バッグもお付けします!

買ったばかりで、2回しか履いていません。

ほぼ新品に近い状態ですが、新品ではありませんので

その旨ご理解のうえ、購入をご検討ください。

カラー...インディゴ

丈...フルレングス

シルエット...ベルボトム

デニム加工...リジッド/ワンウォッシュ

股上...ハイウエスト

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

