国内外の人気が集結 STEADY GOING ゴーイングステディ 渋谷ラママ　来場者配布CD 邦楽

merry X’mas! オナニーマシーン/ゴーイング・ステディ

【CD収録曲】

1. トーク

2. メリクリ(オナニーマシーン)

3. トーク

4. 惑星基地ベオウルフ(ゴーイング・ステディ)

2002年12月24日渋谷ラママで行われたオナニーマシーンとGoing Steady『童貞たちのクリスマスイブ』~サンタが裸でやってきた~来場者特典として配布されたのCDとなります。

配布枚数も少なく事実上ゴーイングステディのラストライブとなった際に配布された事もあり、かなり貴重な品となっております。

配布当時オークションサイトで入手し大切に保管しておりました。

過去にメルカリで同じ物を出品しておりますが、

配布当時オークションサイトで2枚入手しておりましたので過去にメルカリで出品した物とは別物になります。

CDの動作確認を行っております。

年代物になりますので経年劣化等、気にされる方はご遠慮下さい。

発送の際は厳重に緩衝材に包んで発送いたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

