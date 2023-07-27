人気の雑貨がズラリ！ docomo home5G HR02 スマートフォン本体

2023／3／7発売の新機種です。

iPhone 12 Pro 128GB 本体 SIMロック解除済み



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ドコモショップで¥71,280で購入しました。

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新品未使用です。

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付属品全てあります

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諸事情により不要となった為

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出品いたします。

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SIM契約すれば月々の利用のみで

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商品の情報 ブランド エヌ･ティ･ティ･ドコモ 商品の状態 新品、未使用

2023／3／7発売の新機種です。ドコモショップで¥71,280で購入しました。開封のみの新品未使用です。付属品全てあります諸事情により不要となった為出品いたします。SIM契約すれば月々の利用のみでご利用いただけます。即購入可能。

商品の情報 ブランド エヌ･ティ･ティ･ドコモ 商品の状態 新品、未使用

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