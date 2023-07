【新作入荷!!】 (93) ナイキ ジョーダン1 KO シカゴ NIKE JORDAN1 スニーカー

スニーカーのコレクターをやめましたので、

ASICS Nova Surge low アシックス ノバサージ ロー

どなたか興味のある方にお譲りしたいと思っております。

ニューバランス M5740LA



adidas × Wales Bonner samba

プロフィールをご覧になって頂いた上で、

未使用 ビリー・アイリッシュ × エアフォース1 ハイ ’07 "セコイア"

ご購入前に一言コメント頂けると助かります。

ニューバランス M1500 MO オレンジ



asics マーティンキム ゲルソノマ 28.5cm



ニューバランス MADE IN USA M1400NV 美品 廃盤 レア

●未使用品・試着無し

United Arrows × New Balance 990V3 27cm



【海外限定】NIKE エアジョーダン1 ブレッド

●2010年製造品

Air Jordan 1 Low G wolf grey 27cm



【NIKE】LEBRON 17 "JAMES GANG" レブロン17 27㌢

●クローゼット内で暗所保管

ナイキ エアジョーダン1 ゴルフシューズ



NIKE jordan mars 270 low

●着用の際は破損の可能性が有ります。

adidas イージーブースト350v2 セミフローズンイエロー

( 加水分解などの経年劣化が主な原因 )

27センチ★ナイキ × オフホワイト DUNK LOW 47 ダンク ロー



エア ジョーダン 1 HI フライイーズ 28cm

着用されない場合でも取り扱い方次第では

Converse ChuckTaylor Ox CT70 green

破損するかもしれません。

MCM × PUMA SUEDE スニーカー



バレンシアガ トリプルエス トープ

●コレクターの方や鑑賞用としてご購入して

adidas イージーブースト380 27.5cm

頂ける方のみ宜しくお願い致します

☆GW値下げ☆#FR2 × リーボック クラブ C 85 "ホワイト/ホワイト

着用時の破損等については自己責任で

AIRW JORDAN 11 RETRO エアジョーダン11レトロ

お願い致します

adidas SAMBA OG 24.5cm



《日本未発売》jordan1 mid mix materials

※ソールの黄ばみはヴィンテージ加工によるものです

NIKE SB DUNK LOW GREY GUM 29cm



NIKE ナイキ AIR JORDAN 5 RETRO (2012)

何かご質問ありましたらコメント頂ければと思います。正直にお答えさせて頂きます。

grounds×th "レザースニーカー"



NIKE ナイキ SB DUNK LOW ✖️civilist

最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。

New Balance ニューバランス M990GY3 990 v3 27cm



vans × calee ダブルネーム RATT スニーカー 30cm

納得して頂ける方は宜しくお願い致します。

N様専用 NIKE DUNK LOW RETRO PRM



GIRO EMPIRE W E70 KNIT



シュプリーム×ナイキ エアフォース1 黒 CU9225-001 28.0

★完璧を求める方、神経質な方のご購入は

バンズ ニュースクール 27.5

お控えください

NIKE エアジョーダン6 インフラレッド



NIKE×STUSSY DUNK HI US9.5 新品 グリーン

★輸送時の破損については責任を負いかねます

サンガッチョ 限定スニーカー 27.5㎝



しゃべくり様 専用✴︎ Air More Uptempo ✴︎ モア アップテンポ

★極力スムーズな対応を心掛けておりますが

Nike Kobe 11 Elite iD ナイキ コービー

仕事の都合で返信や発送が遅れる場合が

Nike Jordan Luka 1 PF ルカ1

ありますのでご了承ください

【値下げしました】Alexander McQueen オーバーサイズ スニーカー



Nike airmax supreme 30cm us12

★コメントについて、一定期間が経過して

AMBUSH × Nike Air Adjust Force 26.5cm

動きのないものは削除する場合があります

ナイキエアフォース1リアクト 新品未使用



2足セット コラボ converse x tenbox

★値段交渉中でも他の方が先にご購入された

ナイキダンクロー レトロ パンダダンク

場合はそちらを優先させて頂きます

【adidas 新品】アディダス サンバ ヴィーガン コアブラック 26.5cm



KARHU カルフ GOODS LEGACY 96 新品

★様子を見て売れない場合は出品を

「新品未使用」OAO THE CURVE 1 オーエーオーザカーブワン 27cm

取り止めるかもしれません

アディダス イージー ブースト 380 28㎝



NIKE AIR MAX 95 NDSTRKT 28cm

#ナイキ

新品 ナイキ 28cm エアモアアップテンポ スライド "ブラック"

#nike

Nike Air Max 95 "Icons"27.5cm 新品

#ジョーダン

CLOT × Fragment × Nike Dunk Low 24cm

#jordan

Supreme VANS GARCONS コムデギャルソン ERA

#ダンク

〈新品〉ニューバランス スニーカー M2002R Mule 27cm

#dunk

⭐️新品未使用⭐️激レア⭐️コンバース100TREKWAVE HI 25CM

#SB

KITH NewBalance 990V3 Genesis

#コルテッツ

超美品Maison MIHARA YASUHIROメゾンミハラヤスヒロスニーカー

#cortez

専用 NIKE AIR MAX 90 by you バイユー 26.5

#エアフォース

NIKE エアフォース1 ピーカン 未使用 27.0cm

#airforce

Jordan 5 "university blue"

#ターミネーター

ナイキ エアジョーダン13 "プレイオフ" 2023 27.0㎝

#terminator

Jarritos × Nike SB Dunk Low 27cm

#ブレザー

NIKE W CORTEZ PRM ”TRIPLE BLACK” 28cm

#blazer

converse 【チャックテイラーct70】

#バンダル

Nike Air Jordan 1 High OG "Dark Mocha"

#vandal

27cmオニツカタイガー メキシコ 66

#ブルイン

ヴィンテージ スニーカー アディダス スーパースター 80s フランス製

#bruin

New Balance MT580RCB 26cm

#

John Geiger 003 ジョンガイガー Black Python

#

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

スニーカーのコレクターをやめましたので、どなたか興味のある方にお譲りしたいと思っております。プロフィールをご覧になって頂いた上で、ご購入前に一言コメント頂けると助かります。●未使用品・試着無し●2010年製造品●クローゼット内で暗所保管●着用の際は破損の可能性が有ります。 ( 加水分解などの経年劣化が主な原因 ) 着用されない場合でも取り扱い方次第では 破損するかもしれません。●コレクターの方や鑑賞用としてご購入して 頂ける方のみ宜しくお願い致します 着用時の破損等については自己責任で お願い致します※ソールの黄ばみはヴィンテージ加工によるものです何かご質問ありましたらコメント頂ければと思います。正直にお答えさせて頂きます。最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。納得して頂ける方は宜しくお願い致します。★完璧を求める方、神経質な方のご購入は お控えください★輸送時の破損については責任を負いかねます★極力スムーズな対応を心掛けておりますが 仕事の都合で返信や発送が遅れる場合が ありますのでご了承ください★コメントについて、一定期間が経過して 動きのないものは削除する場合があります★値段交渉中でも他の方が先にご購入された 場合はそちらを優先させて頂きます★様子を見て売れない場合は出品を 取り止めるかもしれません#ナイキ#nike#ジョーダン#jordan#ダンク#dunk#SB#コルテッツ#cortez#エアフォース#airforce#ターミネーター#terminator#ブレザー#blazer#バンダル#vandal#ブルイン#bruin##

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

PEACEMINUSONE×Nike Kwondo1 24.5 2足セットナイキ エアフォース1 ロー ジャスト ドゥ イット【未使用】adidas Samba Vegan Footwear Whitenew balance 991 ukf 40周年スペシャライズド ビンディングシューズ EXO99 世界500足限定 41.5トラヴィス・スコット×ナイキ エアマックス270ナイキ ジョーダン マーズ270NIKE HYPER ADAPT 1.0新品NIKE × OFF-WHITE THE10 BLAZER MID 26.5