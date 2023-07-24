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【新作入荷!!】 (93) ナイキ ジョーダン1 KO シカゴ NIKE JORDAN1 スニーカー

商品の説明

スニーカーのコレクターをやめましたので、
ASICS Nova Surge low アシックス　ノバサージ　ロー
どなたか興味のある方にお譲りしたいと思っております。
ニューバランス　M5740LA

adidas × Wales Bonner samba
プロフィールをご覧になって頂いた上で、
未使用　ビリー・アイリッシュ × エアフォース1 ハイ ’07 "セコイア"
ご購入前に一言コメント頂けると助かります。
ニューバランス　M1500 MO オレンジ

asics マーティンキム　ゲルソノマ　28.5cm

ニューバランス MADE IN USA M1400NV 美品　廃盤　レア
●未使用品・試着無し
United Arrows × New Balance 990V3 27cm

【海外限定】NIKE エアジョーダン1 ブレッド
●2010年製造品
Air Jordan 1 Low G wolf grey 27cm

【NIKE】LEBRON 17 "JAMES GANG" レブロン17 27㌢
●クローゼット内で暗所保管
ナイキ エアジョーダン1 ゴルフシューズ

NIKE　jordan mars 270　low
●着用の際は破損の可能性が有ります。
adidas イージーブースト350v2 セミフローズンイエロー
( 加水分解などの経年劣化が主な原因 )
27センチ★ナイキ × オフホワイト DUNK LOW 47 ダンク ロー

エア ジョーダン 1 HI フライイーズ 28cm
着用されない場合でも取り扱い方次第では
Converse ChuckTaylor Ox CT70 green
破損するかもしれません。
MCM × PUMA SUEDE スニーカー

バレンシアガ トリプルエス トープ
●コレクターの方や鑑賞用としてご購入して
adidas イージーブースト380 27.5cm
頂ける方のみ宜しくお願い致します
☆GW値下げ☆#FR2 × リーボック クラブ C 85 "ホワイト/ホワイト
着用時の破損等については自己責任で
AIRW JORDAN 11 RETRO エアジョーダン11レトロ
お願い致します
adidas SAMBA OG 24.5cm

《日本未発売》jordan1 mid mix materials
※ソールの黄ばみはヴィンテージ加工によるものです
NIKE SB DUNK LOW GREY GUM 29cm

NIKE ナイキ AIR JORDAN 5 RETRO (2012)
何かご質問ありましたらコメント頂ければと思います。正直にお答えさせて頂きます。
grounds×th "レザースニーカー"

NIKE ナイキ　SB DUNK LOW ✖️civilist
最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。
New Balance ニューバランス M990GY3 990 v3 27cm

vans × calee ダブルネーム　RATT スニーカー　30cm
納得して頂ける方は宜しくお願い致します。
N様専用　NIKE DUNK LOW RETRO PRM

GIRO EMPIRE W E70 KNIT

シュプリーム×ナイキ エアフォース1 黒 CU9225-001 28.0
★完璧を求める方、神経質な方のご購入は
バンズ ニュースクール 27.5
お控えください
NIKE エアジョーダン6 インフラレッド

NIKE×STUSSY DUNK HI US9.5 新品　グリーン
★輸送時の破損については責任を負いかねます
サンガッチョ 限定スニーカー　27.5㎝

しゃべくり様　専用✴︎ Air More Uptempo ✴︎ モア アップテンポ
★極力スムーズな対応を心掛けておりますが
Nike Kobe 11 Elite iD ナイキ コービー
仕事の都合で返信や発送が遅れる場合が
Nike Jordan Luka 1 PF ルカ1
ありますのでご了承ください
【値下げしました】Alexander McQueen オーバーサイズ　スニーカー

Nike airmax supreme 30cm us12
★コメントについて、一定期間が経過して
AMBUSH × Nike Air Adjust Force 26.5cm
動きのないものは削除する場合があります
ナイキエアフォース1リアクト　新品未使用

2足セット コラボ converse x tenbox
★値段交渉中でも他の方が先にご購入された
ナイキダンクロー　レトロ　パンダダンク
場合はそちらを優先させて頂きます
【adidas 新品】アディダス サンバ ヴィーガン コアブラック 26.5cm

KARHU カルフ GOODS LEGACY 96 新品
★様子を見て売れない場合は出品を
「新品未使用」OAO THE CURVE 1 オーエーオーザカーブワン 27cm
取り止めるかもしれません
アディダス イージー ブースト 380 28㎝

NIKE AIR MAX 95 NDSTRKT 28cm
#ナイキ
新品　ナイキ　28cm エアモアアップテンポ スライド "ブラック"
#nike
Nike Air Max 95 "Icons"27.5cm 新品
#ジョーダン
CLOT × Fragment × Nike Dunk Low 24cm
#jordan
Supreme VANS GARCONS コムデギャルソン ERA
#ダンク
〈新品〉ニューバランス スニーカー M2002R Mule 27cm
#dunk
⭐️新品未使用⭐️激レア⭐️コンバース100TREKWAVE HI 25CM
#SB
KITH NewBalance 990V3 Genesis
#コルテッツ
超美品Maison MIHARA YASUHIROメゾンミハラヤスヒロスニーカー
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専用 NIKE AIR MAX 90 by you バイユー 26.5
#エアフォース
NIKE エアフォース1 ピーカン　未使用　27.0cm
#airforce
Jordan 5 "university blue"
#ターミネーター
ナイキ エアジョーダン13 "プレイオフ" 2023 27.0㎝
#terminator
Jarritos × Nike SB Dunk Low 27cm
#ブレザー
NIKE W CORTEZ PRM ”TRIPLE BLACK” 28cm
#blazer
converse 【チャックテイラーct70】
#バンダル
Nike Air Jordan 1 High OG "Dark Mocha"
#vandal
27cmオニツカタイガー メキシコ 66
#ブルイン
ヴィンテージ スニーカー　アディダス スーパースター 80s フランス製
#bruin
New Balance MT580RCB 26cm
#
John Geiger 003 ジョンガイガー Black Python
#

PEACEMINUSONE×Nike Kwondo1 24.5 2足セット

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

ナイキ エアフォース1 ロー ジャスト ドゥ イット

【未使用】adidas Samba Vegan Footwear White

new balance 991 ukf 40周年

スペシャライズド　ビンディングシューズ　EXO99 世界500足限定　41.5

トラヴィス・スコット×ナイキ エアマックス270

ナイキ ジョーダン マーズ270

NIKE HYPER ADAPT 1.0

新品NIKE × OFF-WHITE THE10 BLAZER MID 26.5
スニーカーのコレクターをやめましたので、どなたか興味のある方にお譲りしたいと思っております。プロフィールをご覧になって頂いた上で、ご購入前に一言コメント頂けると助かります。●未使用品・試着無し●2010年製造品●クローゼット内で暗所保管●着用の際は破損の可能性が有ります。 ( 加水分解などの経年劣化が主な原因 ) 着用されない場合でも取り扱い方次第では 破損するかもしれません。●コレクターの方や鑑賞用としてご購入して 頂ける方のみ宜しくお願い致します 着用時の破損等については自己責任で お願い致します※ソールの黄ばみはヴィンテージ加工によるものです何かご質問ありましたらコメント頂ければと思います。正直にお答えさせて頂きます。最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。納得して頂ける方は宜しくお願い致します。★完璧を求める方、神経質な方のご購入は お控えください★輸送時の破損については責任を負いかねます★極力スムーズな対応を心掛けておりますが 仕事の都合で返信や発送が遅れる場合が ありますのでご了承ください★コメントについて、一定期間が経過して 動きのないものは削除する場合があります★値段交渉中でも他の方が先にご購入された 場合はそちらを優先させて頂きます★様子を見て売れない場合は出品を 取り止めるかもしれません#ナイキ#nike#ジョーダン#jordan#ダンク#dunk#SB#コルテッツ#cortez#エアフォース#airforce#ターミネーター#terminator#ブレザー#blazer#バンダル#vandal#ブルイン#bruin##

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商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【新作入荷!!】 (93) ナイキ ジョーダン1 KO シカゴ NIKE JORDAN1 スニーカー

30分钟前

【新作入荷!!】 (93) ナイキ ジョーダン1 KO シカゴ NIKE JORDAN1 スニーカー

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e0a5bb

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e0a5bb
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