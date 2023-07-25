【爆売りセール開催中！】 トートバッグ 値下げ中【新品未使用】FURLA NET TOTE MINI ハンドバッグ

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39999→24999新品未使用フルラ トートバッグ ハンドバッグ使う機会がなく泣く泣く出品です。定価63800円値下げ不可鞄底のサイズ 17.5×10cm手持ち部分の一番広い横幅 25cm品番 8050597191461カラー E1600フルラ ネット ミニ ショッピングバッグは、柔らかく軽量で簡単に折り畳むことができます。ダブルハンドル、長さ調節・取り外し可能なストラップ、アーチロゴ入りのバックルが人目を引きます。フロントのDリングに小さなチャームやキーリングを取り付け、個性的な雰囲気を添えることができます。ツイストクロージャーとオーバル形のパンチングホール- 両サイドにドローストリング- 内側にオープンポケット- フロントにパンチング加工のブランドロゴ- ゴールド仕上げ

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