ご覧いただきありがとうございます。

《未開封》

・PRO STARS SERIES1(インテル)

・WORLD CLUB LEGENDS(ユベントス)

・LEGENDS OF THE 70's 80's(フィオレンティーナ)

・PRO STARS PLATINUM EDITION(フィオレンティーナ)

・WORLD CLUB LEGENDS(ブレッシア)

・BALLON D'OL LIMITED EDITION

・WORLD GREATS(ブレッシア)

・KEY Players(ブレッシア)

・ミニチュアーズ(ボローニャ/金台座)

・ミニチュアーズ(ブレッシア/金台座)

《開封済み》

・WORLD CLUB LEGENDS(ブレッシア)

・FAN FAVORITE(ユベントス)

・LEGENDS OF THE 70's 80's(フィオレンティーナ)

・HEAD LINERS(ミラン)

バッジョが好きで長年収集を続けて、大切に保管してました。

これほどバッジョが揃った出品は他では見当たりません。

貴重だと思います。

●商品状態

古いものですので、多少の経年劣化があるものもあります。

ご理解頂いた上でご購入の検討をお願い致します。

※保存状態は写真をご確認ください。

ジャンル(スポーツ選手)...サッカー

フィギュア種類...コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

