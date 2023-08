注目ショップ SUP SOUYU STICK SKYWALK2021モデル（未使用新品） サーフィン

SOUYU STICK SKYWALK2021年モデルです。

SOUYU STICK SKYWALK2021年モデルです。購入したものの自宅に置き場所がなく未使用、新品の状態です。一度空気を入れて空気漏れがないか確認いたしました。定価129,800円(税込)ですが安くお譲りいたします。送料込みのお値段です。パドル、電動ポンプ、専用バッグなどセット商品ですので、すぐにご利用頂けます。(画像2枚目)カラーは上面が木目調、下面がオリーブになります。(画像1枚目)アウドドア好きな方にぜひお譲りいたします。よろしくご検討下さい。お気持ち程度ですがお値引きもできますのでお問い合わせ下さい!#サップ#SUP#souyustick #ソウユウスティック#アウトドア#サーフィン#スタンドアップパドルボート

