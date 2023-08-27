ふるさと納税 フジクラ　ベンタスブラック　7 X テーラー　スリーブ　ドライバー用　美品 クラブ

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オノフ メンズゴルフクラブセット
コース未使用 ZX7 アイアン スリクソン
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SIM MAXウッド4本.M6アイアン6本.セット.純正シャフトFLEX-R
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宜しくお願い致します。
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商品の情報
|ブランド
|テーラーメイド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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こちらの商品をご覧いただき、ありがとうございます。以下商品説明です。フジクラベンタスブラック 7 xドライバー用テーラースリーブ付き長さ 112センチ程（素人採寸）グリップ パーフェクトプロ（美品）宜しくお願い致します。
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