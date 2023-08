古物商許可取得済み

美品 ペンタックス SMC DA 18-135mm f/3.5-5.6 レンズ

長野県公安委員会 第481201800008号

この度は私共の商品を

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

●商品説明

レンズタイプ:広角ズーム

焦点距離:10~20mm

最大径x長さ:87.3x88.2mm

重量:520g

対応マウント:キヤノンEFマウント系

●コンディション

■外観

使用によるスレはありますが、

目立つようなキズは少なく

全体的にキレイな状態です。

■光学

チリ・ホコリの混入は少なく

クリアです。

カビ・クモリも見られません。

■動作

動作確認済み、

各種動作は良好です。

万一の初期不良・配送事故や

通常使用に伴う自然故障にも

対応させて頂きます。

詳細はプロフィール欄をご覧ください。

●お届けする内容

・シグマ SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM Canon

・付属品

レンズフロントキャップ

レンズリアキャップ

レンズフード

ご購入頂く際には、

プロフィール欄もご覧ください。

また、

他にもカメラ・レンズなどを出品しております。

こちらより是非ご覧ください。

#Timmcamera

【発送について】

商品は緩衝材で保護した後、

商品が動かないよう厳重に梱包し発送いたします。

商品はすべてアルコール除菌を行っております。

お支払いの確認がとれました商品につきましては

翌日発送させて頂きます。

基本的に毎日発送を行っておりますが、

都合により発送をお休みさせて頂く際には

プロフィール欄にてお知らせいたします。

Y887

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

