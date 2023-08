こちらで新品未使用のものを購入したあと、室内で試着だけしましたが、サイズが自分には合わなかったため出品します。

ウエアハウス dd 2001 36 Tバック

襟の折り曲げ部に少し変色が見られます。試着しかしていないので皮脂汚れではなく、長期の保存による退色、またはクローゼットでほかの衣服と擦れて色落ちしたものと思われますが(最後の画像)、念の為に状態は「未使用に近い」にしておきます。

EVISU Special 1st TYPE 針シンチ デニムジャケット



スタンダードカリフォルニア デニムジャケット パンツ セットアップ

サイズ M

70年代 ビンテージ 古着 Levis デニム ブッシュ ジャケット

着丈66.5 / 裄丈 90 / 身幅61.5 (cm)

90s FUBU プラティナム フブ ビックサイズ 刺繍ロゴ デニム ジャケット



686 USA製 リーバイス デニム ジャケット 70506 古着 トラッカー

カラー

リーバイス デニムジャケット 70500 ユーロ古着 XL

APPLE GREEN

バーバリー ホースフェリー デニムジャケット



SEQUEL 1st デニムジャケット

素材

FULLCOUNT デニムジャケット サイズ44

綿100%

リーバイス LEVIS 70505 Big E 4th 70s



LEVI’S 先染 デニムジャケット ブラック

定価

バレンシアガ オーバーサイズ デニムジャケット デニムジャケット

¥53,900(税込)

LEVI’S 507xx LVC リーバイス2nd 日本製



sacai DENIM BLOUSON デニムドッキングブルゾン ジャケット



Levis 71507-XX 40 (日本製)



新品 リフテッドアンカーズ デニムジャケット ペイント Gジャン US XL

短めに設計された着丈に対してたっぷりと取られた身幅とアームホール。非常にボリュームのあるフォルムになりますが、袖はキュッと絞られていたり、ラグランのイメージに近い袖付けで、程よい抜け感を演出してくれます。

Human made work jacket Size M ワークジャケット

独特な切り替えと配色が魅了的な一着です。

RYO TAKASHIMA デニムジャケット



CONVERSE デニムジャケット 古着 コンバース 3rd Gジャン



カミカゼアタック デニムジャケット 岡山ジーンズ



ぼん様 白Tシャツ L

needles

色落ちスペシャル✨70s〜80s Big Ben カバーオール XL以上

kudos

バレンティノ デニムジャケット美品

auralee

グッチ デニムジャケット

yaeca

ダメージGジャン KISSペイント

ttt_msw

19SS / Supreme Logo Denim Turnout Jacket

randy

Levi's 70507-0253 USA製ブラックデニムジャケット

Yuki Hashimoto

★shin様専用★ kolor BEACON デニムジャケット/パンツ Set

isness

定価24万 21AW新作・新品 高級シルエット 極上デニムジャケット サイズ48

studio nicholson

ドルチェ&ガッバーナ グレー ジャケット

supernova

ラングラー wrangler ブルーベル 70s カバーオール デニム 濃紺

auberge

ラッツ rats スエードレザージャケット

saby

TCB Jeans TCB ジーンズ50s ジャケット38 セカンド 旧モデル

kaptain sunshine

リーバイス Levi's トラッカージャケット 150周年バナープリント XL

kiit

DANTON | 〈別注〉デニム フルジップブルゾン MEN

homeless tailor

taka様専用 桃太郎ジーンズ 青山店限定セカンド

digawel

HENRIK VIBSKOV ジージャン

yoke

《最新作》寅壱 作業着 上下 セット ICEJADE メンズ 新品 濃コン

sunsea

balenciagaデニムジャケット Paris

maison margiela

リーバイス デニムジャケット Made in U.S.A

heugn

Leeカバーオール

o project

激レア 真紺 30s THE BOSS デニム プルオーバー シャツ ビンテージ

nuterm

東洋エンタープライズ JOHN SEVERSON ハワイアン柄ネル裏地デニムJK

dairiku

Mid様専用 ビッグサイズ 50s フォアモスト ファースト 激レア ビンテージ

cantate

【ラーメン様専用】Jeanik (ジーニック)103 3rd G-JKT

unused

【レア】ハリウッドランチマーケット デニムジャケット デニムボアジャケット

ulterior

TAAKK ターク デニムジャケット 18aw

marka

Levi's リーバイス デニムジャケット 71506 復刻ファースト 96年

our legacy

DSQUARED2 デニムジャケット

essay

即完売 入手困難モデル 424 on fairfax ペイズリー柄 ジャケット

mfpen

ウノピュ デニムジャケットNO3

midorikawa

【即購入OK】Acne Studios オーバーサイズ デニムジャケット

uru

Levi's ユーロリーバイス EURO クロアチア製 3rd デニムジャケット

soe

スペシャルビンテージ!SPORTSMASTERスイングトップ TARON

stein

LM9671 101 PROJECT ストームカウボーイ ジャケットLEE リー

neat

【希少】USA製 CARHARTT チョアコート カバーオール

allege

完売品 leflah デニムジャケット黒 [XLサイズ]

neonsign

ジュンヤワタナベマン22SSベルベルジン×リーバイス トリプルネームジャケット

hed mayner

ぜんるー様専用!BACKLASH the line イタリアンカーフ下地

littlebig

TCBジーンズ ウエスタンシャツ 最終値下

jieda

夏セール中‼️ジュニアゴルチエJUNIOR GAULTIERのカジュアルコート

doublet

ロンハーマンデニム 22ss デニムシャツ

sacai

クリームソーダ ピンクドラゴン デニムジャケット Gジャン M 10105116

kolor

ウェアハウス S2000xx WAREHOUSE Dead Stock Blue

nanamica

試着のみ supreme シュプリーム スマーフ デニムジャケット

y/project

NEIGHBORHOOD デニムテーラードジャケット

herill

Wrangler124MJ ラングラービンテージ 菅田将暉着用

story mfg

アットラスト LOT.210J デニムジャケット Timeworn Atlast

sugarhill

thisisneverthat ディスイズネバーザットのデニムジャケット

shoop

リーバイス デニムジャケット 71506XX ボタン裏刻印J02 サイズ38

matsufuji

世界に1点!半年間屋外で日焼け リーバイス 4ポケット Gジャン 古着

Nobuyuki Matsui

VISVIM Shorty Chore Jacket デニムジャケット

SHOSHIOTSUKI

VETEMENTS ヴェトモン17SS オーバーサイズ デニムジャケット

phingerin

ビンテージ リー ジージャン L

LANTIKI

supreme Levi’s デニムジャケット パイソン スネーク リーバイス

1LDKなどが好きな方にお勧めです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イートウツ 商品の状態 未使用に近い

こちらで新品未使用のものを購入したあと、室内で試着だけしましたが、サイズが自分には合わなかったため出品します。襟の折り曲げ部に少し変色が見られます。試着しかしていないので皮脂汚れではなく、長期の保存による退色、またはクローゼットでほかの衣服と擦れて色落ちしたものと思われますが(最後の画像)、念の為に状態は「未使用に近い」にしておきます。サイズ M着丈66.5 / 裄丈 90 / 身幅61.5 (cm)カラーAPPLE GREEN素材綿100%定価¥53,900(税込)短めに設計された着丈に対してたっぷりと取られた身幅とアームホール。非常にボリュームのあるフォルムになりますが、袖はキュッと絞られていたり、ラグランのイメージに近い袖付けで、程よい抜け感を演出してくれます。独特な切り替えと配色が魅了的な一着です。needles kudos auraleeyaecattt_mswrandyYuki Hashimotoisnessstudio nicholsonsupernovaaubergesabykaptain sunshinekiithomeless tailordigawelyokesunseamaison margielaheugno projectnutermdairikucantateunusedulteriormarkaour legacyessaymfpenmidorikawaurusoesteinneatallegeneonsignhed maynerlittlebigjiedadoubletsacaikolornanamicay/projectherillstory mfgsugarhillshoopmatsufujiNobuyuki MatsuiSHOSHIOTSUKIphingerinLANTIKI1LDKなどが好きな方にお勧めです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イートウツ 商品の状態 未使用に近い

【1st大戦モデル】Levi's ユーロリーバイス 70501 デニムジャケット「破格,激レア」80s,USA製,lee後染黒デニムジャケットAcne Studios アクネストゥディオズ デニムジャケットデニムチロルジャケットCalvin Klein オーバーサイズボクシーデニムジャケットカーハートWIP Carhartt カバーオールfear of god fifth collection デニムジャケット