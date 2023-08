Canonのデジタル一眼レフ、EOS 5DsRです。

5,000万画素の高画素モデルでローパスフィルタを除去したモデルになります。

今でも画素数はトップクラスの機種で、このカメラで初めて撮影した時は感動しました。

カメラをRF環境に移行するので出品致します。

3年前に新品購入したものになります。

Macのアプリ、ShutterCountで計測したところ3,672回でした。

使用頻度は月1,2回ぐらいの物でした。状態も傷はなくキレイにしてました。

背面液晶には保護ガラスを貼ってあります。

バッテリー状態は2レベルでした。

除菌清掃済みです。

この機会にぜひどうぞ!

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

HDMI端子数(新): 1

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi Ready

color: BLACK

コンパクトフラッシュ対応有

センサーサイズ: 36.0 X 24.0 mm

センサーサイズ(新): フルサイズ

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: コンパクトフラッシュ

モニタ有

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

撮像素子種類: CMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

#キヤノン

#Canon

人気モデル/シリーズ...Canon その他EOS

レフ有無...一眼レフ

付属レンズ...無(本体のみ)

有効画素数...4000万画素〜

重量...700g~

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

