◼購入先 KITH US(online)

NIKEナイキ×ACRNMアクロニウム BLAZER LOW ブレーザーロー

◼サイズ 27.0cm

美品 NIKE モアテン ブラック×ホワイト 29.0cm 希少サイズ

◼コメント

WACKO MARIA × Vans Vault OG Authentic LX

KITH別注の990V3です。

NIKE Air Jordan1 パンダ DV 1309-100

10回程度は履いています。

グライドノヴァff

防水スプレーとブラッシングをしていたので、

ナイキ ダンク ロー "ピュア プラチナム"

そこまで目立った大きな傷汚れ等は無いと思います。

カリー9 curry9 29.5cm

納品書(個人情報切取)+タグ付き。

希少 良品 エイリアンスタンパー 25cm リーボック 付属品完備

即購入可です。

Stussy × Nike Air Force 1 Mid Fossil

ペット無し・非喫煙者です。

【箱付き】サンガッチョ にゅ〜ず リミテッドエディション スエード パープル

きちんと段ボールに梱包して配送致します。

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ハイ OG "スターフィッシュ" 24



adidas × 007ジェームスボンド ウルトラブースト20 24.5㎝

ニューバランス newbalance

フューチャー マンチェスターシティ

BB650RA1 Aimé Leon dore KITH kith キス

asics TARTHER JAPAN 完売モデル

Aime Leon dore AimeLeondore Aime Leon dore

定価約40700円 GHOUD / ゴード スニーカー 新品未使用3010

Aime NewBalance 650 650R 993 Taupe エメ

廃盤 希少 ナイキ エアジョーダン フライト レア 超美品

エメレオンドレ nb new balance 2002ra ml2002

RUOHAN WANG X BLAZER MID ’77 FLYLEATHER

ml2002ra 990 991 992 993 996 998

Nike air zoom 950

NIKE ナイキ dunkダンクSB スニーカー supreme stussy

KOBE Ⅺ ELITE LOW MAMBACURIAL

jjjjound ジョウンドnewbalance new balance

【極美品】アディダス スタンスミス 別注 エディフィス イエナ 26.5cm

1LDK ワンエルディーケー ennoy エンノイ

【新品未使用】M1906RB 28cm

The Ennoy Professional スタイリスト私物

New Balance 990 v4 m990gl4 26cm

Aime Leon Dre 1LDK soNakameguro graphpaper 1ldk arts&science yaeca auralee

new balance M1906DD プロテクションパック 28.5cm

supreme wtaps undercover nike NIKEナイキ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◼購入先 KITH US(online)◼サイズ 27.0cm◼コメントKITH別注の990V3です。10回程度は履いています。防水スプレーとブラッシングをしていたので、そこまで目立った大きな傷汚れ等は無いと思います。納品書(個人情報切取)+タグ付き。即購入可です。ペット無し・非喫煙者です。きちんと段ボールに梱包して配送致します。ニューバランス newbalance BB650RA1 Aimé Leon dore KITH kith キスAime Leon dore AimeLeondore Aime Leon doreAime NewBalance 650 650R 993 Taupe エメエメレオンドレ nb new balance 2002ra ml2002ml2002ra 990 991 992 993 996 998NIKE ナイキ dunkダンクSB スニーカー supreme stussyjjjjound ジョウンドnewbalance new balance1LDK ワンエルディーケー ennoy エンノイThe Ennoy Professional スタイリスト私物Aime Leon Dre 1LDK soNakameguro graphpaper 1ldk arts&science yaeca auraleesupreme wtaps undercover nike NIKEナイキ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

adidas ULTRABOOST 19 "WOOD WOOD" 26.5cmナイキ エアジョーダン 5 レイニー バーシティ ロイヤル限定 PUMA SUEDE VTG KAMEN RIDER ATMOS 27cmReebok INSTANPUMPFURY ポンプフューリー中古 アディダス イージー ブースト 350 V2 "MX オーツ"匿名規模なんです様専用極上 新品 エアジョーダン4アママニエールナイキ ダンクローSB ステューシー 箱、替え紐、黒タグ付きNIKE ダンクロー パンダさん