プロフィールも併せてご覧下さいませ。

details:

仏ワークウェアブランド ベルジャック から M-47 タイプの一本。

ファブリックはブラックの肉厚な アイリッシュリネン で暑い季節も快適に。

雰囲気は勿論抜群、更なるエイジングも楽しみ。

ワークウェアブランドならではの細部まで拘り抜かれた逸品。

是非、ご検討下さいませ。

color:ブラック

fabric:リネン

model:174cm

size:32

※あくまで表記サイズになりますので、実際のサイズ感が大きく異なる場合がございます。

商品情報のサイズ欄、及び以下に記載されております採寸データをご参照くださいませ。

ウエスト:38cm

股上:34cm

股下:75cm

ワタリ幅:29cm

裾幅:24cm

総丈:106cm

(多少の誤差はご容赦願います。全て平置きでの数値となっております。)

condition:目立つキズ汚れ無し

(used品の特性上、その他細かな汚れ、キズ、におい等ある場合もございます。

また、検品作業には万全を期しておりますが、見落としている場合もございます。

ご理解の程宜しくお願い致します。)

ミリタリー トラウザー 古着 デザイン古着 ヴィンテージ アメリカ古着 ユーロ古着 中古 古着屋 #古着#デザイン古着#ヴィンテージ#berjack#ベルジャック LE LABOUREUR ルラブルール PHIGVEL フィグベル portvel ポートヴェル ヨウジヤマモト yohji yamamoto dairiku ダイリク basis broek バージスブルック TEATORA テアトラ pyjama clothing ピジャマクロージング comoli コモリ yaeca ヤエカ nigel cabourn ナイジェルケーボン SASSAFRAS ササフラス HEALTH ヘルス ink インク orslow オアスロウ N.HOOLYWOOD エヌハリウッド porter classic ポータークラシック kaptain sunshine キャプテンサンシャイン 7×7 セブンバイセブン monitaly モニタリー needles ニードルス engineered garments エンジニアードガーメンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

