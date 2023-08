◯ Y's Yohji Yamamoto リネン ニット テーラード ジャケット / ワイズ ヨウジヤマモト アンコン イージー

Y's Yohji Yamamoto リネン ニット テーラード ジャケット



◯ MADE IN JAPAN

◯ 商品説明 :

滑らかなリネンニットボディに、丁寧なテーラリングが映えるクールなデザイン、

ドローコードでの開閉もカジュアルなアクセントを加えます。

オールブラックのカラーリングに、ドローコードの裏面にネイビーの切り替え、

カーディガンのようなライトな着用感、緩やかなドレープも魅力を引き立てるハイクオリティなクリエーションです。

ヨウジヤマモトならではの、洗練されたカジュアルモードスタイルを提案します。

◯ size : 2

肩幅 : 44cm

身幅 : 47cm

着丈 : 68cm

袖丈 : 65cm

◯ 素材 : リネン

Ys for men



◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

