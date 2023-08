開封品です

【673】ねんどろいど 初音ミク マジカルミライ2016Ver.

写真の追加可能ですので、気になる点は必ずコメントをお願いいたします

原型製作 澤田 啓介(澤田工房)

衣装製作 川本 有里佳(澤田工房)

●全高約140mm

●ソフビ&PVC製頭部は

幼少期のイメージを完全再現!

●ABS製如意棒付属!

●幼少期特有の「しっぽ」も

リアルに再現!

●布製衣装は印象的な「シワ」を

リアルに再現!(着脱不可)

●筋斗雲型ベース付属!

(ベース無しでも自立可能)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

