WACKO MARIA(ワコマリア)

FRAGMENT NORDIC CREWNECK KNIT



MUSIC IS THE TRIGGER OF IMAGINATIONS

音楽を常に根底に置き上質でロマンティックな、色気を感じさせるスタイルを提案。 シーズン毎に自分たちの日常での経験や影響を受けた音楽、映画、アートなどをテーマに掲げアイテム一つ一つにそのメッセージを落とし込み妥協のない物作りと独自のオリジナリティを表現しています。

ワコマリアの「原点にして頂点」である、マリア像のバックプリントが刺繍で描かれたニットです。

多くの著名人が愛用するブランドでもあり、とても大人な高級感の中に遊び心と男らしさが交差しています。

これからの季節にもってこいの1着です。

お値下げ交渉の際、なんか申し出たい場合はコメントお願いします。

また、即購入の方はOKなので、是非宜しくお願い致します。

サイズ…M

肩幅53 身幅58 着丈70 袖丈58

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

