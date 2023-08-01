【タイムセール！】 (KN22)すぐ使用可能：PC HP i7-4500U 4世代バッテリーNG ノートPC

使う機会があまりないので出品いたします。

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Windows10セットアップ済みのパソコンになります。そのため、設定などする事はなくすぐにお使いいただけます。

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Microsoft officeもインストール済み。そのため、初心者の方、主婦の方、初めてお子様が使うのもよろしいかと思います。ネットサーフィンにもおすすめです。

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【外観、バッテリーについて】

マイクロソフト Surface Pro5 1796 Windows11 優良品

■キズおよび汚れあります。

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写真を確認ください。

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■バッテリーの不調なのかACアダプタを挿しても電源供給は問題なく出来るのですが

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充電がまったくされない状態にあります。

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PCにはあまり詳しくないもので、詳細な原因がわからずにいます。

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一様充電器を挿したら全然使えます

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【付属品】

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画面サイズ17.3インチとなります。

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☆インストール済みアプリ：

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●Office2013：ライセンス承認された

HP ProBook 450 / i5 メモリ16/SSD256office付

●Google Chrome

Lenovo ThinkPad T14s Gen2 i7 32G 512G #3

●Line

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●Itunes

MacBook Air 13インチ 2020年モデル

●Skype

SONY VAIO タッチパネル 13.3インチ (第 4 世代)

●Zoom

Asus TUF Gaming A15 FA506IH-R7G1650

●VLC player

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【スペック】

Microsoft Surface Go3 Windows 11 Home

OS Windows10 64BIT

ホワイト色富士通/テレワーク可能/SSD256G/WIN11/動画編集/オフィス

intel(R) core(TM) i7-4500U CPU @ 2.40 GHz

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メモリ 4GB

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中古品ご理解の方、ご入札をお願いします。 状態はあくまで当方の主観です。 写真は撮影時の天候や光の状態、及びモニター環境により、実物と若干違って見える事がございます。 スムーズなお取引を心がけておりますので宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

使う機会があまりないので出品いたします。Windows10セットアップ済みのパソコンになります。そのため、設定などする事はなくすぐにお使いいただけます。Microsoft officeもインストール済み。そのため、初心者の方、主婦の方、初めてお子様が使うのもよろしいかと思います。ネットサーフィンにもおすすめです。価格交渉にも相談にのります。【外観、バッテリーについて】■キズおよび汚れあります。 写真を確認ください。■バッテリーの不調なのかACアダプタを挿しても電源供給は問題なく出来るのですが充電がまったくされない状態にあります。PCにはあまり詳しくないもので、詳細な原因がわからずにいます。一様充電器を挿したら全然使えます【付属品】電源アダプター箱などはありませんが、梱包は丁寧に行いますので、よろしくお願いします。画面サイズ17.3インチとなります。☆インストール済みアプリ：●Office2013：ライセンス承認された●Google Chrome●Line●Itunes●Skype●Zoom●VLC player【スペック】OS Windows10 64BITintel(R) core(TM) i7-4500U CPU @ 2.40 GHzメモリ 4GBHDD 1TBWIFI webカメラ ドライブ BD-RE 中古品ご理解の方、ご入札をお願いします。 状態はあくまで当方の主観です。 写真は撮影時の天候や光の状態、及びモニター環境により、実物と若干違って見える事がございます。 スムーズなお取引を心がけておりますので宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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